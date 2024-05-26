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Смертельна ДТП у Києві — тіло пасажира вирізали з понівеченого авто

26 травня 2024 17:17
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Києві вирізали тіло з понівеченого авто — деталі ДТП
ДТП на Столичному шосе. Фото: ГУ ДСНС у Києві
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Столичному шосе у неділю вранці, 26 травня, трапилась ДТП. Відомом, що легковик Porsche Macan в’їхав під вантажівку. Рятувальники деблокували потерпілого та госпіталізували до лікарні.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у неділю, 26 травня.

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До  оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві 26 травня о 05:37 надійшло повідомлення про виникнення дорожньо-транспортної пригоди на Столичному шосе. Внаслідок якої довелося деблокувати пасажира, котрого затисло між панеллю приладів та сидінням автомобіля Porsche Macan. 

"Між панеллю приладів та сидінням автомобіля Porsche Macan затисло пасажира. Рятувальники деблокували потерпілого та передали фахівцям медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронні органи встановлюють обставини виникнення ДТП. 

Нагадаємо, що за перші чотири місяці 2024 року в Україні зафіксовано майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. На Одещині таких випадків сталося 465.

Також у Львівській області суд виніс вирок поляку Яну Ястребському, який під час кермування вантажівкою виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у КамАЗ, 25-річний водій якого загинув. Поляка було визнано винним у смертельній ДТП та засуджено до чотирьох років ув'язнення з дворічною забороною керувати автомобілями. Однак суд звільнив його від відбування основного покарання з іспитовим терміном.

ДТП
Київ
смерть
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