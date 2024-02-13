Смертельные игрушки — в "Охматдете" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов

Врачи "Охматдета" извлекают магнит из ребенка. Фото: Facebook "Охматдета"

Детские хирурги-анестезиологи киевской детской больницы "Охматдет" провели уникальную хирургическую операцию, благодаря которой спасли ребенка, проглотившего 20 деталей магнитного конструктора. Сейчас самочувствие мальчика вполне удовлетворительное и он идет на поправку.

Об этом врачи сообщили на Facebook-странице заведения сегодня, 13 февраля.

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Проведение операции. Источник: Facebook "Охматдета"

Как сообщается, в "Охматдет" обратились родители мальчика, который жаловался на боль в животе. Рентген-исследование пищеварительного канала обнаружило в желудочно-кишечном тракте 20 скрепленных между собой деталей магнитного конструктора.

Рентгеновский снимок. Источник: Facebook "Охматдета"

Воздействие проглоченных магнитов может привести к травмированию органов пищеварения, их непроходимости и некрозу органов. Поэтому врачи приняли решение прооперировать мальчика. Благодаря действиям эндоскопистов было изъято 19 элементов конструктора.

Извлечение эндоскопом частей магнитного конструктора. Источник: Facebook "Охматдета"

Извлеченные элементы конструктора. Источник: Facebook "Охматдета"

Хирурги обнаружили у мальчика пять перфоративных отверстий и последний элемент конструктора. Отверстия были закрыты, а магнит изъят. Пока мальчик проходит послеоперационное восстановление, и угрозы его жизни нет. Дополнительно специалисты детской больницы призывали родителей следить за тем, чтобы дети не брали в рот мелкие игрушки, и если это в конце концов случилось — немедленно обращаться за медпомощью.

Напомним, ранее специалисты "Охматдета" впервые в Украине провели уникальную операцию на грудной клетке ребенка, страдавшего асфиктической торакальной дистрофией, и не могла полноценно дышать.

В то же время хирурги-травматологи львовской детской больницы Святого Николая нарастили кожу на стопе и уберегли ногу ребенка от ампутации из-за последствий ДТП, в котором вся стопа мальчика осталась без кожного покрова, а зарубежные медики не давали никаких надежд.