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Смертельные игрушки — в "Охматдете" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов

13 февраля 2024 19:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Смертельные игрушки — в "Охматдете" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Врачи "Охматдета" извлекают магнит из ребенка. Фото: Facebook "Охматдета"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Детские хирурги-анестезиологи киевской детской больницы "Охматдет" провели уникальную хирургическую операцию, благодаря которой спасли ребенка, проглотившего 20 деталей магнитного конструктора. Сейчас самочувствие мальчика вполне удовлетворительное и он идет на поправку.

Об этом врачи сообщили на Facebook-странице заведения сегодня, 13 февраля.

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Смертельные игрушки - в "Охматдете" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Проведение операции. Источник: Facebook "Охматдета"

Как сообщается, в "Охматдет" обратились родители мальчика, который жаловался на боль в животе. Рентген-исследование пищеварительного канала обнаружило в желудочно-кишечном тракте 20 скрепленных между собой деталей магнитного конструктора.

Смертельные игрушки - в "Охматдете" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Рентгеновский снимок. Источник: Facebook "Охматдета"

Воздействие проглоченных магнитов может привести к травмированию органов пищеварения, их непроходимости и некрозу органов. Поэтому врачи приняли решение прооперировать мальчика. Благодаря действиям эндоскопистов было изъято 19 элементов конструктора.

Смертельные игрушки - в "Охматдете" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Извлечение эндоскопом частей магнитного конструктора. Источник: Facebook "Охматдета"
Смертельные игрушки - в "Охматдете" спасли ребенка, который проглотил 20 магнитов
Извлеченные элементы конструктора. Источник: Facebook "Охматдета"

Хирурги обнаружили у мальчика пять перфоративных отверстий и последний элемент конструктора. Отверстия были закрыты, а магнит изъят. Пока мальчик проходит послеоперационное восстановление, и угрозы его жизни нет. Дополнительно специалисты детской больницы призывали родителей следить за тем, чтобы дети не брали в рот мелкие игрушки, и если это в конце концов случилось — немедленно обращаться за медпомощью.

Напомним, ранее специалисты "Охматдета" впервые в Украине провели уникальную операцию на грудной клетке ребенка, страдавшего асфиктической торакальной дистрофией, и не могла полноценно дышать.

В то же время хирурги-травматологи львовской детской больницы Святого Николая нарастили кожу на стопе и уберегли ногу ребенка от ампутации из-за последствий ДТП, в котором вся стопа мальчика осталась без кожного покрова, а зарубежные медики не давали никаких надежд.

Киев
дети
здоровье
Украина
операция
Охматдет

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