Смертельні іграшки — в "Охматдиті" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів

Лікарі "Охматдиту" витягують магніт з дитини. Фото: Facebook "Охматдиту"

Дитячі хірурги-анестезіологи київської дитячої лікарні "Охматдит" провели унікальну хірургічну операцію, завдяки якій врятували дитину, яка проковтнула 20 деталей магнітного конструктора. Наразі самопочуття хлопчика цілком задовільне і він йде на одужання.

Про це лікарі повідомили на Facebook-сторінці закладу сьогодні, 13 лютого.

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Проведення операції. Джерело: Facebook "Охматдиту"

Як повідомляється, до "Охматдиту" звернулися батьки хлопчика, який скаржився на біль у животі. Рентген-дослідження травного каналу виявило у шлунково-кишковому тракті 20 скріплених між собою деталей магнітного конструктора.

Рентгенівський знімок. Джерело: Facebook "Охматдиту"

Вплив проковтнутих магнітів може призвести до травмування органів травлення, їх непрохідності та некрозу органів. Через це лікарі ухвалили рішення прооперувати хлопчика. Завдяки діям ендоскопістів, було вилучено 19 елементів конструктора.

Вилучення ендоскопом частин магнітного конструктора. Джерело: Facebook "Охматдиту"

Вилучені елементи конструктора. Джерело: Facebook "Охматдиту"

Хірурги виявили в хлопчика п'ять перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Отвори були закриті, а магніт — вилучено. Наразі хлопчик проходить післяопераційне відновлення, і загрози його життю немає. Додатково спеціалісти дитячої лікарні закликали батьків стежити за тим, аби діти не брали до рота дрібних іграшок, і якщо це врешті-решт сталося — негайно звертатися за меддопомогою.

Нагадаємо, раніше спеціалісти "Охматдиту" вперше в Україні провели унікальну операцію на грудній клітці дитини, яка страждала асфіктичною торакальною дистрофією, і не могла повноцінно дихати.

Водночас хірурги-травматологи львівської дитячої лікарні Святого Миколая наростили шкіру на стопі та вберегли ногу дитини від ампутації через наслідки ДТП, в якому вся стопа хлопчика залишилася без шкірного покрову, а закордонні медики не давали ніяких надій.