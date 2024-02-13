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Смертельні іграшки — в "Охматдиті" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів

13 лютого 2024 19:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Смертельні іграшки — в "Охматдиті" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів
Лікарі "Охматдиту" витягують магніт з дитини. Фото: Facebook "Охматдиту"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Дитячі хірурги-анестезіологи київської дитячої лікарні "Охматдит" провели унікальну хірургічну операцію, завдяки якій врятували дитину, яка проковтнула 20 деталей магнітного конструктора. Наразі самопочуття хлопчика цілком задовільне і він йде на одужання.

Про це лікарі повідомили на Facebook-сторінці закладу сьогодні, 13 лютого. 

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Смертельні іграшки — в "Охматдиті" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів
Проведення операції. Джерело: Facebook "Охматдиту"

Як повідомляється, до "Охматдиту" звернулися батьки хлопчика, який скаржився на біль у животі. Рентген-дослідження травного каналу виявило у шлунково-кишковому тракті 20 скріплених між собою деталей магнітного конструктора.

Смертельні іграшки — в "Охматдиті" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів
Рентгенівський знімок. Джерело: Facebook "Охматдиту"

Вплив проковтнутих магнітів може призвести до травмування органів травлення, їх непрохідності та некрозу органів. Через це лікарі ухвалили рішення прооперувати хлопчика. Завдяки діям ендоскопістів, було вилучено 19 елементів конструктора.

Смертельні іграшки — в "Охматдиті" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів
Вилучення ендоскопом частин магнітного конструктора. Джерело: Facebook "Охматдиту" 
Смертельні іграшки — в "Охматдиті" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів
Вилучені елементи конструктора. Джерело: Facebook "Охматдиту"

Хірурги виявили в хлопчика п'ять перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Отвори були закриті, а магніт — вилучено. Наразі хлопчик проходить післяопераційне відновлення, і загрози його життю немає. Додатково спеціалісти дитячої лікарні закликали батьків стежити за тим, аби діти не брали до рота дрібних іграшок, і якщо це врешті-решт сталося — негайно звертатися за меддопомогою.

Нагадаємо, раніше спеціалісти "Охматдиту" вперше в Україні провели унікальну операцію на грудній клітці дитини, яка страждала асфіктичною торакальною дистрофією, і не могла повноцінно дихати.

Водночас хірурги-травматологи львівської дитячої лікарні Святого Миколая наростили шкіру на стопі та вберегли ногу дитини від ампутації через наслідки ДТП, в якому вся стопа хлопчика залишилася без шкірного покрову, а закордонні медики не давали ніяких надій.

Київ
діти
здоров'я
Україна
операція
Охматдит

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