Смертельное ДТП на Дарницком мосту: Tesla протаранила два авто

Последствия автомобильной аварии. Фото: Нацполиция Украины

В среду, 29 апреля, около 7:00 утра, на Дарницком мосту в Киеве произошло масштабное смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Tesla, который направлялся в сторону правого берега, не смог избежать столкновения с двумя другими машинами Suzuki и Lanos.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУНП в г. Киев.

Сегодня в семь утра на съезде с Дарницкого моста в направлении правого берега произошла масштабная авария. По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Tesla протаранил Suzuki и Lanos, которые двигались впереди в попутном направлении. Основной удар пришелся на кузов Lanos, в котором находилась 63-летняя пассажирка.

Женщина получила критические телесные повреждения и скончалась на месте аварии до приезда медиков. Другие водители и пассажиры, находившиеся в транспортных средствах во время инцидента, серьезно не пострадали. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала последствия столкновения.

Полицейские задержали водителя Tesla в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проверка на состояние опьянения подтвердила, что мужчина находился за рулем трезвым. По факту дорожно-транспортного происшествия, приведшего к смерти человека, правоохранители открыли уголовное производство. Следствие продолжается, эксперты изучают детали маневра электрокара, который стал причиной фатальных последствий.

Читайте также:

