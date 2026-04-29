Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Смертельное ДТП на Дарницком мосту: Tesla протаранила два авто

Смертельное ДТП на Дарницком мосту: Tesla протаранила два авто

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 10:24
Смертельное ДТП на Дарницком мосту: Tesla протаранила два авто
Последствия автомобильной аварии. Фото: Нацполиция Украины

В среду, 29 апреля, около 7:00 утра, на Дарницком мосту в Киеве произошло масштабное смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Tesla, который направлялся в сторону правого берега, не смог избежать столкновения с двумя другими машинами Suzuki и Lanos.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУНП в г. Киев.

В Киеве произошло смертельное тройное ДТП со смертельным исходом

Сегодня в семь утра на съезде с Дарницкого моста в направлении правого берега произошла масштабная авария. По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Tesla протаранил Suzuki и Lanos, которые двигались впереди в попутном направлении. Основной удар пришелся на кузов Lanos, в котором находилась 63-летняя пассажирка.

Женщина получила критические телесные повреждения и скончалась на месте аварии до приезда медиков. Другие водители и пассажиры, находившиеся в транспортных средствах во время инцидента, серьезно не пострадали. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала последствия столкновения.

Полицейские задержали водителя Tesla в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проверка на состояние опьянения подтвердила, что мужчина находился за рулем трезвым. По факту дорожно-транспортного происшествия, приведшего к смерти человека, правоохранители открыли уголовное производство. Следствие продолжается, эксперты изучают детали маневра электрокара, который стал причиной фатальных последствий.

Между тем, как писали Новини.LIVE, в Киеве в метрополитене закрыли последние кассы, где можно было приобрести билет на проезд за наличные. Они действовали до недавнего времени на станциях метро "Вокзальная", "Почайна" и "Выдубичи".

Также недавно в Киеве задержали мужчину, который разгуливал по улице с оружием. Он агрессивно реагировал на прохожих и угрожал пистолетом.

ДТП Киев смерть
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации