Смертельна ДТП на Дарницькому мосту: Tesla протаранила два авто

Наслідки автомобільної аварії. Фото: Нацполіція України

У середу, 29 квітня, близько 7:00 ранку, на Дарницькому мосту в Києві сталася масштабна смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними правоохоронців, керманич автомобіля Tesla, який прямував у бік правого берега, не зміг уникнути зіткнення з двома іншими машинами Suzuki та Lanos.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу ГУНП в м. Київ.

У Києві сталася смертельна потрійна ДТП

Сьогодні о сьомій ранку на з'їзді з Дарницького мосту в напрямку правого берега сталася масштабна аварія. За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Tesla протаранив Suzuki та Lanos, які рухалися попереду в попутному напрямку. Основний удар припав на кузов Lanos, у якому перебувала 63-річна пасажирка.

Жінка отримала критичні тілесні ушкодження і померла на місці аварії до приїзду медиків. Інші водії та пасажири, що перебували в транспортних засобах під час інциденту, серйозно не постраждали. На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала наслідки зіткнення.

Поліцейські затримали водія Tesla в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Перевірка на стан сп'яніння підтвердила, що чоловік перебував за кермом тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до смерті людини, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідство триває, експерти вивчають деталі маневру електрокара, який став причиною фатальних наслідків.

