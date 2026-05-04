Смертельное ДТП в Гатном: Peugeot наехал на детей на самокате

ДТП. Фото: Полиция Киевской области

Вечером в воскресенье, 3 мая, в 18:11, Фастовский район Киевщины всколыхнула трагическая весть о смертельном дорожном происшествии. В селе Гатное на перекрестке улиц Чумацкой и Розовой легковой автомобиль Peugeot врезался в электросамокат. На двухколесном транспорте в этот момент катались двое малолетних мальчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает Новини.LIVE.

Как предварительно установили сотрудники полиции Киевской области, 37-летний водитель иномарки ехал по улице Чумацкая. Именно на пересечении со второстепенной улицей Розовой и произошло роковое столкновение с детским самокатом: 10-летний мальчик скончался непосредственно на месте инцидента до приезда бригады скорой. Другого 8-летнего мальчика врачи забрали в медицинское учреждение с многочисленными тяжелыми травмами.

ДТП. Фото: Нацполиция Украины

Сейчас расследованием всех деталей трагедии занимаются следователи управления полиции Киевской области. Они уже начали досудебное производство. Правовая квалификация события определена по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое повлекло смерть потерпевшего.

