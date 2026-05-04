Головна Київ Смертельна ДТП у Гатному: Peugeot наїхав на дітей на самокаті

Дата публікації: 4 травня 2026 07:53
Смертельна ДТП у Гатному: Peugeot наїхав на дітей на самокаті
ДТП. Фото: Поліція Київщини

Ввечері у неділю, 3 травня, о 18:11, Фастівський район Київщини сколихнула трагічна звістка про смертельну дорожню автопригоду. У селі Гатне на перехресті вулиць Чумацької та Трояндової легковий автомобіль Peugeot врізався в електросамокат. На двоколісному транспорті в цей момент каталися двоє малолітніх хлопчиків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області, передає Новини.LIVE.

Водій збив на смерть дитину на самокаті у Гатному

Як попередньо встановили працівники поліції Київської області, 37-річний керманич іномарки їхав по вулиці Чумацька. Саме на перетині з другорядною вулицею Трояндовою і відбулося фатальне зіткнення з дитячим самокатом: 10-річний хлопчик помер безпосередньо на місці інциденту до приїзду бригади швидкої. Іншого 8-річного хлопчика лікарі забрали до медичного закладу з численними важкими травмами.

ДТП. Фото: Нацполіція України

Наразі розслідуванням усіх деталей трагедії займаються слідчі управління поліції Київщини. Вони вже розпочали досудове провадження. Правову кваліфікацію події визначено за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке спричинило смерть потерпілого.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
