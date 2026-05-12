Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Смертельное ДТП в Ирпене: грузовик сбил 8-летнего ребенка

Смертельное ДТП в Ирпене: грузовик сбил 8-летнего ребенка

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 14:26
Смертельное ДТП в Ирпене: грузовик сбил 8-летнего ребенка
Медики скорой на месте ДТП. Фото: Нацполиция Украины

Полиция Киевщины взяла под стражу мужчину, который во вторник, 12 мая, на перекрестке в Ирпене совершил наезд на малолетнюю пешеходку. Медикам не удалось спасти жизнь 8-летней девочки, поэтому сейчас следователи начали расследование по статье о нарушении правил дорожного движения с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области, передает Новини.LIVE.

Водитель грузовика сбил насмерть 8-летнего ребенка в Ирпене

Около 08:00 утра, 12 мая, к правоохранителям поступил вызов о серьезной аварии в Ирпене на Бучанщине на пересечении улиц Донцова и Центральной. Малолетняя девочка переходила проезжую часть, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу.

Именно в этот момент 51-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes-Benz Atego" выполнял поворот направо. Мужчина не разминулся с 8-летней школьницей и совершил на нее наезд.

null
Место ДТП. Фото: Нацполиция Украины

С места наезда пострадавшую с тяжелыми телесными повреждениями срочно доставили в медицинское учреждение. Врачи до последнего боролись за жизнь травмированной пациентки, однако девочка умерла в больничной палате. Сразу после рокового инцидента правоохранители задержали водителя грузовика. Официальная процедура задержания состоялась в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте также:

Действия фигуранта правоохранители квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Если вину 51-летнего водителя докажут в суде, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Новини.LIVE ранее писали о ДТП, которое произошло в Киеве на Дарницком мосту. Водитель вызвал двойное столкновение с различными автомобилями. В результате столкновения погиб человек.

Также недавно на Киевщине, в Гатном, произошло ДТП с участием водителя автомобиля и несовершеннолетнего ребенка. Мужчина сбил двух детей на самокате, один из мальчиков скончался на месте.

ДТП дети Киевская область Ирпень
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации