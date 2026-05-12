Смертельное ДТП в Ирпене: грузовик сбил 8-летнего ребенка

Медики скорой на месте ДТП. Фото: Нацполиция Украины

Полиция Киевщины взяла под стражу мужчину, который во вторник, 12 мая, на перекрестке в Ирпене совершил наезд на малолетнюю пешеходку. Медикам не удалось спасти жизнь 8-летней девочки, поэтому сейчас следователи начали расследование по статье о нарушении правил дорожного движения с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области, передает Новини.LIVE.

Водитель грузовика сбил насмерть 8-летнего ребенка в Ирпене

Около 08:00 утра, 12 мая, к правоохранителям поступил вызов о серьезной аварии в Ирпене на Бучанщине на пересечении улиц Донцова и Центральной. Малолетняя девочка переходила проезжую часть, двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу.

Именно в этот момент 51-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes-Benz Atego" выполнял поворот направо. Мужчина не разминулся с 8-летней школьницей и совершил на нее наезд.

Место ДТП. Фото: Нацполиция Украины

С места наезда пострадавшую с тяжелыми телесными повреждениями срочно доставили в медицинское учреждение. Врачи до последнего боролись за жизнь травмированной пациентки, однако девочка умерла в больничной палате. Сразу после рокового инцидента правоохранители задержали водителя грузовика. Официальная процедура задержания состоялась в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Действия фигуранта правоохранители квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Если вину 51-летнего водителя докажут в суде, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

