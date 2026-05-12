Головна Київ Смертельна ДТП в Ірпені: вантажівка збила 8-річну дитину

Дата публікації: 12 травня 2026 14:26
Медики швидкої на місці ДТП. Фото: Нацполіція України

Поліція Київщини взяла під варту чоловіка, який у вівторок, 12 травня, на перехресті в Ірпені здійснив наїзд на малолітню пішохідку. Медикам не вдалося врятувати життя 8-річної дівчинки, тож наразі слідчі розпочали розслідування за статтею про порушення правил дорожнього руху з тяжкими наслідками.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області, передає Новини.LIVE.

Водій вантажівки збив на смерть 8-річну дитину в Ірпені

Близько о 08:00 ранку, 12 травня, до правоохоронців надійшов виклик про серйозну аварію в Ірпені на Бучанщині на перетині вулиць Донцова та Центральної. Малолітня дівчинка переходила проїжджу частину, рухаючись по нерегульованому пішохідному переходу.

Саме в цей момент 51-річний керманич вантажного автомобіля "Mercedes-Benz Atego" виконував поворот праворуч. Чоловік не розминувся з 8-річною школяркою та здійснив на неї наїзд.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція України

З місця наїзду потерпілу з тяжкими тілесними ушкодженнями терміново доправили до медичного закладу. Лікарі до останнього боролися за життя травмованої пацієнтки, однак дівчинка померла в лікарняній палаті. Одразу після фатального інциденту правоохоронці затримали кермувальника вантажівки. Офіційна процедура затримання відбулася в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії фігуранта правоохоронці кваліфікували за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Якщо вину 51-річного водія доведуть у суді, йому загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Новини.LIVE раніше писали про ДТП, яка сталася у Києві на Дарницькому мосту. Водій спричинив подвійне зіткнення з різними автівками. Внаслідок зіткнення загинула людина.

Також нещодавно на Київщині, у Гатному, сталася ДТП за участі водія автомобіля та неповнолітньої дитини. Чоловік збив двох дітей на самокаті, один з хлопчиків помер на місці. 

ДТП діти Київська область Ірпінь
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
