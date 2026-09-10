Частые воздушные тревоги в Киеве могут продолжаться еще месяц

Люди в укрытии. Фото: Reuters

Из-за атак российских беспилотников киевляне будут слышать частые воздушные тревоги еще как минимум месяц. За это время Украина должна нарастить производство реактивных дронов-перехватчиков, необходимых для борьбы с новой угрозой.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление военного аналитика Дмитрия Снегирева в эфире День.LIVE.

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Тревоги могут продолжаться еще месяц

По словам Снегирева, Россия в течение последних шести месяцев нарастила производство реактивных беспилотников, а Украина опоздала и нуждается во времени для создания достаточного количества средств их перехвата.

Аналитик заявил, что для эффективного противодействия новым российским дронам необходимы реактивные дроны-перехватчики.

"Нам нужны реактивные перехватчики. Для этого нужно время. По оптимистичным прогнозам — месяц", — сказал Снегирев.

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Украине нужны тысячи перехватчиков

По оценке эксперта, если Россия задействует около трех тысяч реактивных беспилотников, для их нейтрализации понадобится не менее десяти тысяч дронов-перехватчиков.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Украине реализуются пилотные проекты в этом направлении, однако наращивание производства требует времени.

Снегирев также обратил внимание на изменение тактики российских ударов. Агрессор все чаще атакует автозаправочные станции в столице, пытаясь создать транспортные проблемы не только в прифронтовых регионах, но и в Киеве.

По мнению аналитика, таким образом Россия стремится затруднить работу транспортной инфраструктуры и усилить давление на гражданское население.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об изменении тактики российских атак на Киев из-за угрозы реактивных дронов Shahed. Депутат Киевсовета Динара Габибулаева заявила, что КГГА располагает информацией о возможных ударах по столичным АЗС. По её словам, РФ пытается расширять перечень гражданских целей и создавать хаос в тылу.

Также Новини.LIVE писал о необходимости адаптировать учебный процесс в киевских школах к длительным воздушным тревогам из-за реактивных беспилотников.