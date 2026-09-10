Часті повітряні тривоги в Києві можуть тривати ще місяць

Люди в укритті. Фото: Reuters

Через атаки російських безпілотників часті повітряні тривоги кияни будуть чути ще щонайменше місяць. За цей час Україна має наростити виробництво реактивних дронів-перехоплювачів, необхідних для боротьби з новою загрозою.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву військового аналітика Дмитра Снєгирьова в ефірі День.LIVE.

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Тривоги можуть тривати ще місяць

За словами Снєгирьова, Росія протягом останніх шести місяців масштабувала виробництво реактивних безпілотників, а Україна запізнилася й потребує часу для створення достатньої кількості засобів їх перехоплення.

Аналітик заявив, що для ефективної протидії новим російським дронам необхідні реактивні дрони-перехоплювачі.

"Нам потрібні реактивні перехоплювачі. Для цього потрібен час. Оптимістично — місяць", — сказав Снєгирьов.

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Україні потрібні тисячі перехоплювачів

За оцінкою експерта, якщо Росія застосує близько трьох тисяч реактивних безпілотників, для їх нейтралізації знадобиться щонайменше десять тисяч дронів-перехоплювачів.

Він наголосив, що наразі в Україні реалізуються пілотні проєкти у цьому напрямку, однак масштабування виробництва потребує часу.

Снєгирьов також звернув увагу на зміну тактики російських ударів. Агресор дедалі частіше атакує автозаправні станції у столиці, намагаючись створити транспортні проблеми не лише у прифронтових регіонах, а й у Києві.

На думку аналітика, таким чином Росія прагне ускладнити роботу транспортної інфраструктури та посилити тиск на цивільне населення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про зміну тактики російських атак на Київ завдяки загрозі реактивних Shahed. Депутатка Київради Дінара Габібулаєва заявила, що КМДА має інформацію про можливі удари по столичних АЗС. За її словами, РФ намагається розширювати перелік цивільних цілей та створювати хаос у тилу.

Також Новини.LIVE писав про необхідність адаптувати навчання у київських школах до тривалих повітряних тривог через реактивні беспілотники.