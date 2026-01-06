Сильные пробки в Киеве — техника не успевает расчищать дороги от снега

Заснеженная дорога. Фото: кадр из видео

В Киеве из-за непогоды существенно осложнилось движение транспорта - в разных районах города наблюдаются значительные пробки. Основной причиной является скользкое дорожное покрытие и слой мокрого грязного снега, который образовался на дорогах.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

В частности, сложная ситуация была зафиксирована на Гаванском мосту. Из-за снежных заносов и нерасчищенных дорог там фактически остановилось движение, а чрезвычайно скользкая дорога спровоцировала скопление автомобилей, что и вызвало новые пробки.

На видео с места событий видно, что многие участки остаются нерасчищенными, а трасса местами покрыта грудами грязного снега. В то же время на отдельных отрезках работает спецтехника, однако этого пока недостаточно для полной стабилизации движения.

Зато в киевской мэрии сообщили, что на улицах столицы еще с ночи работает 264 единицы специальной техники Киевавтодор. Коммунальные службы прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы.

Кроме того, к работам привлечены 132 работника. Дорожники очищают остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности и пешеходные переходы, а также обрабатывают эти участки противогололедными материалами.

Несмотря на работу коммунальных служб, дорожная ситуация в Киеве остается напряженной. Водителям советуют планировать маршруты с учетом пробок и быть максимально внимательными за рулем.

Напомним, также снежные заносы накрыли Львовскую область. А опытные автомобилисты дали советы, как водителю распознать лед на дороге.