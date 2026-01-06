Відео
Підтримати ЗСУ
Головна Київ Снігова негода паралізувала Київ — авто ледь рухаються на дорогах

Снігова негода паралізувала Київ — авто ледь рухаються на дорогах

Дата публікації: 6 січня 2026 11:28
Сильні затори в Києві — техніка не встигає розчищати дороги від снігу
Засніжена дорога. Фото: кадр з відео

У Києві через негоду суттєво ускладнився рух транспорту — в різних районах міста спостерігаються значні затори. Основною причиною є слизьке дорожнє покриття та шар мокрого брудного снігу, який утворився на дорогах.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

У Києві масові затори через снігові замети

Зокрема, складна ситуація була зафіксована на Гаванському мості. Через снігові замети та нерозчищені дороги там фактично зупинився рух, а надзвичайно слизька дорога спровокувала скупчення автомобілів, що й викликало нові затори.

На відео з місця подій видно, що чимало ділянок залишаються нерозчищеними, а траса подекуди вкрита грудами брудного снігу. Водночас на окремих відрізках працює спецтехніка, однак цього поки недостатньо для повної стабілізації руху.

Натомість у київській мерії повідомили, що на вулицях столиці ще з ночі працює 264 одиниці спеціальної техніки Київавтодор. Комунальні служби насамперед очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски й підйоми.

Крім того, до робіт залучено 132 працівники. Дорожники очищають зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи, а також обробляють ці ділянки протиожеледними матеріалами.

Попри роботу комунальних служб, дорожня ситуація в Києві залишається напруженою. Водіям радять планувати маршрути з урахуванням заторів і бути максимально уважними за кермом.

Нагадаємо, також снігові замети накрили Львівщину. А досвідчені автомобілісти дали поради, як водію розпізнати лід на дорозі.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
