Погода в Киеве 15 января — ожидается гололедица

Мокрый снег. Иллюстративное фото: Укринформ

В Киеве и области в среду, 15 января, прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха составит около 0 °С в течение дня.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Telegram.

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Завтра будет облачно: ночь пройдет без осадков, а днем местами в области прогнозируют небольшой снег с дождем. На дорогах местами ожидается гололедица.

В Укргидрометцентре предупредили, что будет юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью -6...-1 °С;

днем -2...+3 °С.

В то же время в Киеве ночью прогнозируют -3...-1 °С, а днем около 0 °С.

Скриншот поста Укргидрометцентра

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что следующей ночью холоднее всего будет в южных областях.

А в Харькове завтра будет преимущественно облачная погода с прояснениями. Днем температура будет 0 °C, но будет ощущаться как -4 °C.