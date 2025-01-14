Погода в Києві 15 січня — очікується ожеледиця

Сніг з дощем — мешканців Києва попередили про негоду завтра
У Києві та області у середу, 15 січня, прогнозують хмарну погоду. Температура повітря становитиме близько 0 °С протягом дня.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Telegram.
Погода на Київщині 15 січня
Завтра буде хмарно: ніч мине без опадів, а вдень місцями в області прогнозують невеликий сніг з дощем. На дорогах подекуди очікується ожеледиця.
В Укргідрометцентрі попередили, що буде південно-західний вітер швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі -6...-1 °С;
- вдень -2...+3 °С.
Водночас у Києві вночі прогнозують -3...-1 °С, а вдень близько 0 °С.
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що наступної ночі найхолодніше буде у південних областях.
А в Харкові завтра буде переважно хмарна погода з проясненнями. Вдень температура буде 0 °C, але відчуватиметься як -4 °C.
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