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Снежная ловушка в Киеве — как выглядит заснеженная столица

25 декабря 2023 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Снежная ловушка в Киеве — как выглядит заснеженная столица
Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня ночью и утром в Киеве бушевала настоящая непогода. В столице снова насыпало снега, к уборке дорог уже привлечена соответствующая техника и работники.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Как выглядит заснеженный Киев

В Киеве снова насыпало немало снега. На дорогах пробки из-за метели и уборки дороги.

  • Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
  • Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
  • Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
  • Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
  • Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
  • Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
  • Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
  • Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
  • Снежный Киев. Фото: Новини.LIVE
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В общей сложности, к уборке снега и противогололедной обработке в Киеве задействованы 294 единицы техники "Киевавтодора". Кроме того, 315 работников в составе 45 бригад по ручной уборке очищают от снега остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности, пешеходные переходы.

"Продолжается обработка дорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными средствами. В сутки использовано более 397 тонн соли и три тонны песка", — говорится в сообщении.

Какую погоду прогнозируют на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня, 25 декабря, ожидается мокрый снег с переходом в дождь, на дорогах местами гололедица, порывы ветра 17-22 м/с.

Температура воздуха:

  • в области: ночью 0...-5°C, днем +4... +9 °C;
  • в Киеве ночью -1...-3°C, днем +6...+8°C.

Водителей призывают быть осмотрительными на дорогах и отдавать предпочтение движению технике дорожной службы. А также не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков.

Напомним, накануне киевлян предупреждали об надвигавшейся на столицу опасности. В частности, о мокром снеге с дождем.

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