Снігова пастка у Києві — який вигляд має засніжена столиця

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі та зранку у Києві вирувала справжня негода. У столиці знову насипало снігу, до прибирання доріг вже залучена відповідна техніка та працівники.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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У Києві знову насипало чимало снігу. На дорогах затори через заметілі та прибирання дороги.

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE

Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE 1 / 9

Загалом, до прибирання снігу і протиожеледної обробки в Києві задіяні 294 одиниці техніки "Київавтодору". Окрім того, 315 працівників у складі 45 бригад із ручного прибирання очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

"Триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами. За добу використано понад 397 тонн солі і три тонни піску", — йдеться у повідомленні.

Яку погоду прогнозують на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 25 грудня, очікується мокрий сніг із переходом у дощ, на дорогах місцями ожеледиця, пориви вітру 17-22 м/с.

Температура повітря:

в області: вночі 0...-5°C, вдень +4... +9 °C;

у Києві вночі -1...-3 °C, вдень +6...+8 °C.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах та надавати перевагу руху техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.

Нагадаємо, напередодні киян попереджали про небезпеку, яка насувалася на столицю. Зокрема, про мокрий сніг з дощем.