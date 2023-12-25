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Снігова пастка у Києві — який вигляд має засніжена столиця

25 грудня 2023 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Снігова пастка у Києві — який вигляд має засніжена столиця
Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі та зранку у Києві вирувала справжня негода. У столиці знову насипало снігу, до прибирання доріг вже залучена відповідна техніка та працівники.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.  

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Який вигляд має засніжений Київ

У Києві знову насипало чимало снігу. На дорогах затори через заметілі та прибирання дороги.

  • Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
  • Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
  • Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
  • Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
  • Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
  • Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
  • Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
  • Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
  • Засніжений Київ. Фото: Новини.LIVE
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Загалом, до прибирання снігу і протиожеледної обробки в Києві задіяні 294 одиниці техніки "Київавтодору". Окрім того, 315 працівників у складі 45 бригад із ручного прибирання очищають від снігу зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи. 

"Триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами. За добу використано понад 397 тонн солі і три тонни піску", — йдеться у повідомленні. 

Яку погоду прогнозують на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 25 грудня, очікується мокрий сніг із переходом у дощ, на дорогах місцями ожеледиця, пориви вітру 17-22 м/с.

 Температура повітря:

  • в області: вночі 0...-5°C, вдень +4... +9 °C;
  • у Києві вночі -1...-3 °C, вдень +6...+8 °C. 

Водіїв закликають бути обачними на дорогах та надавати перевагу руху техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.

Нагадаємо, напередодні киян попереджали про небезпеку, яка насувалася на столицю. Зокрема, про мокрий сніг з дощем.

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