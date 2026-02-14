Депутат в Киеве снимал с розыска уклонистов — его задержали

Задержание депутата в Киеве. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Киеве задержали депутата Почаевского городского совета, который снимал уклонистов с розыска и трудоустраивал их для бронирования. Свои услуги он оценивал в 4-10 тысяч долларов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора 14 февраля.

Задержание депутата в Киеве

Как известно, подозрение получил депутат Почаевского городского совета Тернопольской области, который в Киеве предлагал за 4-10 тысяч долларов содействие в снятии военнообязанных с розыска и трудоустройстве на государственные предприятия для дальнейшего бронирования.

Обыски у депутата. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Вещи и деньги, которые нашли у депутата. Фото: t.me/pgo_gov_ua

По данным следствия, он пообещал своему знакомому, который находился в розыске, обновить военно-учетные документы в Киевском РТЦК без его присутствия. Он помог со снятием с розыска и планировал посодействовать в трудоустройстве в структурное подразделение одного из министерств. Мужчина получил 77 тысяч гривен, а во время получения еще 10 тысяч долларов его задержали.

Правоохранители квалифицировали его действия ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

"По ходатайству прокуратуры, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", — говорится в сообщении.

