Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Знімав з розшуку ухилянтів — у Києві затримали депутата

Знімав з розшуку ухилянтів — у Києві затримали депутата

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:00
Депутат у Києві знімав з розшуку ухилянтів — його затримали
Затримання депутата у Києві. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Києві затримали депутата Почаївської міської ради, який знімав ухилянтів з розшуку та працевлаштовував їх для бронювання. Свої послуги він оцінював у 4-10 тисяч доларів. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Офісі Генерального прокурора 14 лютого. 

Реклама
Читайте також:

Затримання депутата у Києві

Як відомо, підозру отримав депутат Почаївської міської ради Тернопільської області, який у Києві пропонував за 4-10 тисяч доларів сприяння у знятті військовозобов'язаних з розшуку та працевлаштуванні на державні підприємства для подальшого бронювання. 

Реклама
null
Обшуки у депутата. Фото: t.me/pgo_gov_ua
null
Речі та гроші, які знайшли в депутата. Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, він пообіцяв своєму знайомому, який перебував у розшуку, оновити військово-облікові документи у Київському РТЦК без його присутності. Він допоміг зі зняттям з розшуку та планував посприяти у працевлаштуванні до структурного підрозділу одного з міністерств. Чоловік отримав 77 тисяч гривень, а під час одержання ще 10 тисяч доларів його затримали.

Правоохоронці кваліфікували його дії  ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). 

Реклама

"За клопотанням прокуратури, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині викрили військового, який вимагав гроші за "вирішення питання" з мобілізацією. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

Реклама

А на Прикарпатті чоловік продавав фальшиві діагнози для ухилення від мобілізації. Підозрюваний обіцяв клієнтам статус інваліда III групи, що дозволяло легально перетнути державний кордон.

Київ місцеві депутати документи ухилянти затримання
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації