Депутат у Києві знімав з розшуку ухилянтів — його затримали

Затримання депутата у Києві. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Києві затримали депутата Почаївської міської ради, який знімав ухилянтів з розшуку та працевлаштовував їх для бронювання. Свої послуги він оцінював у 4-10 тисяч доларів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Офісі Генерального прокурора 14 лютого.

Затримання депутата у Києві

Як відомо, підозру отримав депутат Почаївської міської ради Тернопільської області, який у Києві пропонував за 4-10 тисяч доларів сприяння у знятті військовозобов'язаних з розшуку та працевлаштуванні на державні підприємства для подальшого бронювання.

Обшуки у депутата. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Речі та гроші, які знайшли в депутата. Фото: t.me/pgo_gov_ua

За даними слідства, він пообіцяв своєму знайомому, який перебував у розшуку, оновити військово-облікові документи у Київському РТЦК без його присутності. Він допоміг зі зняттям з розшуку та планував посприяти у працевлаштуванні до структурного підрозділу одного з міністерств. Чоловік отримав 77 тисяч гривень, а під час одержання ще 10 тисяч доларів його затримали.

Правоохоронці кваліфікували його дії ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

"За клопотанням прокуратури, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині викрили військового, який вимагав гроші за "вирішення питання" з мобілізацією. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

А на Прикарпатті чоловік продавав фальшиві діагнози для ухилення від мобілізації. Підозрюваний обіцяв клієнтам статус інваліда III групи, що дозволяло легально перетнути державний кордон.