Киевская область оставила Софиевскую Борщаговку после удара РФ без помощи

Разрушенные дома от удара РФ 22 февраля. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

После сокрушительного российского удара 22 февраля жители Софиевской Борщаговки до сих не получили помощь от властей и коммунальных служб. Им приходится самостоятельно разбирать завалы и кое-как охранять территорию, ведь там так и не поставили никаких ограждений.

Новини.LIVE пообщались с жителями и узнали, что происходит на месте прилета.

Жителей оставили без помощи после прилетов

После прилетов 22 февраля в Софиевской Борщаговке часть домов осталась полуразрушенной, а участки, где опасно находиться, как утверждают жители и журналист, так и не получили надлежащего ограждения.

Люди рассказывают, что нет ни защитной ленты, ни постоянного присутствия коммунальных служб, поэтому расчищать завалы и спасать то, что еще можно сохранить, приходится собственными силами.

"Мы не видим никаких коммунальных служб, которые помогали бы вот эту местность очистить от этого строительного мусора. Также хочу подчеркнуть, что полностью эта эта территория, здесь действительно опасно находиться, она полностью никак не перецеплена. То есть нет защитной ленты от Национальной полиции, коммунальных служб. Сюда может зайти любой", — рассказал журналист Александр Саюн.

Руины домов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Отдельная претензия людей касается того, что на месте они, по их словам, не видели главу Киевской ОГА Николая Калашника и не чувствуют поддержки со стороны областной администрации.

Жители говорят, что комиссия от сельсовета приходила, осмотрела повреждения, однако дальше возникла проблема с процедурой сноса домов, ведь нужна независимая экспертиза, которую владельцы должны организовать и оплатить самостоятельно.

"Помощи никак нет, но мы написали в сельсовет, может какие-то деньги там выделят. А потом вчера приходила к нам комиссия от сельсовета. Они ничего не смотрели, сказали, ну вы видите, надо все сносить. Но для этого еще нужна независимая экспертиза. И вот мы сейчас ищем, потому что очень дорого. Один сказал, тысячу долларов", — рассказал мужчина.

Разрушения внутри комнаты домов. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Отметим, что речь идет о российском массированном ударе по Киеву и области, который произошел 22 февраля. Тогда от атаки пострадало 17 человек, среди которых было четверо детей. Тогда больше всего разрушений было зафиксировано в Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах.

Проблема с коммуникацией между властью и пострадавшими гражданами от обстрелов не нова. Недавно жители Киевской области поделились, как власть оставила их без помощи и даже без надлежащего обследования территории.