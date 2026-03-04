Відео
Головна Київ Софіївська Борщагівка після удару — люди самі прибирають руїни

Софіївська Борщагівка після удару — люди самі прибирають руїни

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 09:59
Після обстрілу в Софіївській Борщагівці досі не прибрали будівельне сміття
Зруйновані будинки від удару РФ 22 лютого. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

У Софіївській Борщагівці після російського удару 22 лютого мешканці й досі самі прибирають уламки та намагаються самотужки закрити пошкоджені дахи. Люди скаржаться, що територію ніяк не огородили й вони не бачать жодної допомоги від Київської ОВА, яку нині очолює Микола Калашник.

Новини.LIVE поспілкувалися з мешканцями та дізналися, що відбувається на місці прильоту.

Мешканців залишили без допомоги після прильотів

Після прильотів 22 лютого в Софіївській Борщагівці частина будинків залишилася напівзруйнованою, а ділянки, де небезпечно перебувати, як стверджують мешканці та журналіст, так і не отримали належного огородження. 

 

Люди розповідають, що немає ні захисної стрічки, ні постійної присутності комунальних служб, тому розчищати завали та рятувати те, що ще можна зберегти, доводиться власними силами.

"Ми не бачимо жодних комунальних служб, які б допомагали б ось цю місцевість очистити від цього будівельного сміття. Також хочу наголосити, що повністю оця ця територія, тут дійсно небезпечно перебувати, вона повністю аж ніяк не перечіплена. Тобто немає захисної стрічки від Національної поліції, комунальних служб. Сюди може зайти будь-хто", — розповів журналіст Олександр Саюн.

Софіївська Борщагівка
Руїни будинків. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Окрема претензія людей стосується того, що на місці вони, за їхніми словами, не бачили очільника Київської ОВА Миколу Калашника й не відчувають підтримки з боку обласної адміністрації.

Мешканці кажуть, що комісія від сільради приходила, оглянула пошкодження, однак далі виникла проблема з процедурою знесення будинків, адже потрібна незалежна експертиза, яку власники мають організувати й оплатити самостійно.

"Допомоги ніяк не має, але ми написали у сільраду, може якісь гроші там виділять. А потім вчора приходила до нас комісія від сільради. Вони нічого не дивилися, сказали, ну ви бачите, треба все зносити. Але для цього ще потрібна незалежна експертиза. І от ми зараз шукаємо, тому що дуже дорого. Один сказав, тисячу доларів", — розповів чоловік.

Наслідки обстрілів Київщини 22 лютого
Руйнування всередині кімнати будинків. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Зазначимо, що йдеться про російський масований удар по Києву та області, який стався 22 лютого. Тоді від атаки постраждало 17 людей, серед яких було четверо дітей. Тоді найбільше руйнувань було зафіксовано у Бориспільському, Бучанському та Фастівському районах. 

Проблема з комунікацією між владою та постраждалими громадянами від обстрілів не нова. Нещодавно мешканці Київської області поділилися, як влада залишила їх без допомоги та навіть без належного обстеження території.

Київська область обстріли влада завали руїни
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
