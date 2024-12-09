Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 9 декабря от Укргидрометцентра

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области в понедельник, 9 декабря, будет облачной. Ночью осадки не ожидаются, а днем пройдет умеренный дождь.

Об этом в воскресенье, 8 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Ветер будет дуть с востока со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до +3...-2 °С, а днем будет от 0 °С до +5 °С. В столице ночью и днем будет +1...+3 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в понедельник, 9 декабря, в Украине ожидаются осадки и сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 20 м/с. А вот температура воздуха местами будет +13...+16 °С.

Ранее синоптик Наталья Птуха дала прогноз на декабрь. Первая половина месяца из-за антициклона будет преимущественно сухой и туманной, а во второй не обойдется без осадков.