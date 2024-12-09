Прогноз погоди в Києві та Київській області на 9 грудня від Укргідрометцентру

ДІвчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та Київській області в понеділок, 9 грудня, буде хмарною. Уночі опадів не очікується, а вдень пройде помірний дощ.

Про це в неділю, 8 грудня, повідомили в в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до +3...-2 °С, а вдень становитиме від 0 °С до +5 °С. У столиці вночі та вдень буде +1...+3 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у понеділок, 9 грудня, в Україні очікуються опади та сильний вітер, пориви якого місцями сягатимуть 20 м/с. А от температура повітря подекуди буде +13...+16 °С.

Раніше синоптик Наталя Птуха надала прогноз на грудень. Перша половина місяця через антициклон буде переважно сухою й туманною, а у другій не обійдеться без опадів.