Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Соломенский район Киева в огне и руинах: фото последствий атак

Соломенский район Киева в огне и руинах: фото последствий атак

Ua ru
8 сентября 2026 10:55
Репортаж
Нападение на Киев 8 сентября: в Соломенском районе погибли два человека
Последствия атаки РФ на Соломенский район. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Ночной удар России по Киеву привел к гибели двух жителей Соломенского района, где в результате падения обломков загорелись жилые дома и нежилые помещения. Повреждения инфраструктуры были зафиксированы, кроме того, еще в пяти районах на более чем 16 участках. Тем временем жители Соломенского района пытаются оправиться от пережитого и спасают имущество.

Об этом сообщила с места событий журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Реклама

Последствия атаки России на Киев 8 сентября в Соломенском районе

По последним данным, жертвами очередного обстрела Киева стали два человека — оба смертельных случая зафиксированы на территории Соломенского района.

Солом'янський район
Спасательная операция. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В результате падения обломков там загорелось складское помещение, а также загорелись два жилых здания, а именно трехэтажный и пятиэтажный дома.

Обстріл Києва 8 вересня 2026
Складское помещение, где погибли два человека. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Обстріл Києва
Тушение пожара в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Взрывы над столицей не утихали в течение всей ночи. Жители поврежденных домов в Соломенском районе рассказывают об изуродованных жилищах и отмечают, что фактически родились в рубашке, ведь буквально в нескольких сотнях метров от них последствия оказались гораздо тяжелее, с человеческими жертвами и ещё большими разрушениями.

Читайте также:
Атака на Київ 8 вересня 2026 року
Воронка от попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В целом под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура сразу нескольких районов города.

Повреждения зафиксированы более чем в 16 различных точках столицы. Помимо Соломенского, под ударами оказались Шевченковский, Дарницкий, Подольский и Голосеевский районы, где осколки и взрывные волны нанесли ущерб городским объектам.

Всего в Киеве по состоянию на 10:20 известно о 12 пострадавших.

Новини.LIVE сообщили, что главной целью очередного ночного комбинированного удара России стали Киев и область. Враг атаковал ракетами и дронами-камикадзе, которые запускал как со своей территории, так и из временно оккупированного Донецка. Мониторинговая группа показала схематическую карту, как и откуда РФ атаковала сегодня столицу.

Из-за последствий обстрела и работы экстренных служб в Киеве утром во вторник, 8 сентября, изменились схемы движения общественного транспорта. Изменения внесли в маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, трамвай № 25 временно прекратил курсировать.

Киев смерть пожар обстрелы война в Украине Соломенский район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации