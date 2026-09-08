Нападение на Киев 8 сентября: в Соломенском районе погибли два человека

Последствия атаки РФ на Соломенский район. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Ночной удар России по Киеву привел к гибели двух жителей Соломенского района, где в результате падения обломков загорелись жилые дома и нежилые помещения. Повреждения инфраструктуры были зафиксированы, кроме того, еще в пяти районах на более чем 16 участках. Тем временем жители Соломенского района пытаются оправиться от пережитого и спасают имущество.

Об этом сообщила с места событий журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Последствия атаки России на Киев 8 сентября в Соломенском районе

По последним данным, жертвами очередного обстрела Киева стали два человека — оба смертельных случая зафиксированы на территории Соломенского района.

Спасательная операция. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В результате падения обломков там загорелось складское помещение, а также загорелись два жилых здания, а именно трехэтажный и пятиэтажный дома.

Складское помещение, где погибли два человека. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Тушение пожара в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Взрывы над столицей не утихали в течение всей ночи. Жители поврежденных домов в Соломенском районе рассказывают об изуродованных жилищах и отмечают, что фактически родились в рубашке, ведь буквально в нескольких сотнях метров от них последствия оказались гораздо тяжелее, с человеческими жертвами и ещё большими разрушениями.

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Воронка от попадания ракеты. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В целом под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура сразу нескольких районов города.

Повреждения зафиксированы более чем в 16 различных точках столицы. Помимо Соломенского, под ударами оказались Шевченковский, Дарницкий, Подольский и Голосеевский районы, где осколки и взрывные волны нанесли ущерб городским объектам.

Всего в Киеве по состоянию на 10:20 известно о 12 пострадавших.

Новини.LIVE сообщили, что главной целью очередного ночного комбинированного удара России стали Киев и область. Враг атаковал ракетами и дронами-камикадзе, которые запускал как со своей территории, так и из временно оккупированного Донецка. Мониторинговая группа показала схематическую карту, как и откуда РФ атаковала сегодня столицу.

Из-за последствий обстрела и работы экстренных служб в Киеве утром во вторник, 8 сентября, изменились схемы движения общественного транспорта. Изменения внесли в маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, трамвай № 25 временно прекратил курсировать.