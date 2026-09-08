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Головна Київ Солом'янський район Києва у вогні та руїнах: фото наслідків атак

Солом'янський район Києва у вогні та руїнах: фото наслідків атак

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8 вересня 2026 10:55
Репортаж
Атака на Київ 8 вересня: загинули двоє людей у Солом'янському районі
Наслідки атаки РФ по Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Нічний удар Росії на Київ призвів до загибелі двох жителів Солом'янського району, де внаслідок падіння уламків спалахнули житлові будинки та нежитлові приміщення. Руйнування інфраструктури зафіксували окрім того ще у п'яти районах на понад 16 ділянках. Тим часом мешканці Солом'янського району намагаються оговтатися від пережитого та рятують майно.

Про це повідомила з місця подій журналістка Новини.LIVE Діана Шликова. 

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Наслідки атаки Росії по Києву 8 вересня в Солом'янському районі

За останніми даними жертвами чергового обстрілу Києва стали двоє людей — обидві смерті зафіксовано на території Солом'янського району.

Солом'янський район
Рятувальна операція. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Внаслідок падіння збитих уламків там спалахнуло складське приміщення, а також загорілися дві житлові будівлі, а саме триповерховий та п'ятиповерховий будинки.

Обстріл Києва 8 вересня 2026
Складське приміщення, де загинуло двоє людей. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
Обстріл Києва
Гасіння пожежі в Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Вибухи над столицею не вщухали протягом усієї ночі. Мешканці пошкоджених осель у Солом'янському районі розповідають про понівечені помешкання та зазначають, що фактично народилися в сорочці, адже буквально за кількасот метрів від них наслідки виявилися значно важчими, із людськими жертвами та ще більшими руйнуваннями.

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Атака на Київ 8 вересня 2026 року
Вирва від влучання ракети. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Загалом під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура одразу кількох частин міста.

Пошкодження зафіксовано більше ніж на 16 різних локаціях столиці. Крім Солом'янського, під ударами опинилися Шевченківський, Дарницький, Подільський та Голосіївський райони, де уламки та вибухові хвилі завдали збитків міським об'єктам.

Загалом в Києві станом на 10:20 відомо про 12 постраждалих. 

Новини.LIVE інформували, що головною ціллю чергового нічного комбінованого удару Росії стали Київ та область. Ворог атакував ракетами та дронами-камікадзе, які запускав як із власної території, так і з тимчасово окупованого Донецька. Моніторингова група показала схематичну карту, як та звідки РФ атакувала сьогодні столицю.

Через наслідки обстрілу та роботу екстрених служб у Києві зранку у вівторок, 8 вересня, змінилися схеми руху громадського транспорту. Зміни внесли в маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв, трамвай №25 тимчасово припинив курсувати.

Київ смерть пожежа обстріли війна в Україні Солом'янський район
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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