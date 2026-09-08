Атака на Київ 8 вересня: загинули двоє людей у Солом'янському районі

Солом'янський район Києва у вогні та руїнах: фото наслідків атак
Нічний удар Росії на Київ призвів до загибелі двох жителів Солом'янського району, де внаслідок падіння уламків спалахнули житлові будинки та нежитлові приміщення. Руйнування інфраструктури зафіксували окрім того ще у п'яти районах на понад 16 ділянках. Тим часом мешканці Солом'янського району намагаються оговтатися від пережитого та рятують майно.
Про це повідомила з місця подій журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.
Наслідки атаки Росії по Києву 8 вересня в Солом'янському районі
За останніми даними жертвами чергового обстрілу Києва стали двоє людей — обидві смерті зафіксовано на території Солом'янського району.
Внаслідок падіння збитих уламків там спалахнуло складське приміщення, а також загорілися дві житлові будівлі, а саме триповерховий та п'ятиповерховий будинки.
Вибухи над столицею не вщухали протягом усієї ночі. Мешканці пошкоджених осель у Солом'янському районі розповідають про понівечені помешкання та зазначають, що фактично народилися в сорочці, адже буквально за кількасот метрів від них наслідки виявилися значно важчими, із людськими жертвами та ще більшими руйнуваннями.
Загалом під прицілом ворога опинилася цивільна інфраструктура одразу кількох частин міста.
Пошкодження зафіксовано більше ніж на 16 різних локаціях столиці. Крім Солом'янського, під ударами опинилися Шевченківський, Дарницький, Подільський та Голосіївський райони, де уламки та вибухові хвилі завдали збитків міським об'єктам.
Загалом в Києві станом на 10:20 відомо про 12 постраждалих.
Новини.LIVE інформували, що головною ціллю чергового нічного комбінованого удару Росії стали Київ та область. Ворог атакував ракетами та дронами-камікадзе, які запускав як із власної території, так і з тимчасово окупованого Донецька. Моніторингова група показала схематичну карту, як та звідки РФ атакувала сьогодні столицю.
Через наслідки обстрілу та роботу екстрених служб у Києві зранку у вівторок, 8 вересня, змінилися схеми руху громадського транспорту. Зміни внесли в маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв, трамвай №25 тимчасово припинив курсувати.