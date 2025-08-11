Погода в Киеве 12 августа — чего ждать завтра

Солнечный и теплый день — какой погоды завтра ждать в Киеве
Погода в Киеве и Киевской области 12 августа будет теплой и комфортной. Осадков и ветров в регионе не предвидится.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 12 августа
По данным синоптиков, 12 августа в Киеве и области будет сухо, солнечно и тепло. Осадков и сильного ветра не предвидится.
Температура воздуха по области ночью ожидается в пределах +9...+14 °C, а днем +20...+25 °C. В то же время в Киеве ночью столбики термометров будут показывать +12...+14 °C, а днем они подпрыгнут до +22...+24 °C.
Напомним, Наталка Диденко предупредила о сильном ветре завтра и назвала области, где стоит ждать опасности. Кроме того, над Украиной завтра будет антициклон Julia.
Также синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе, 11-17 августа. В некоторых областях возможны сильные грозы, но жара еще не отступит.
