Главная Киев Солнечный и теплый день — какой погоды завтра ждать в Киеве

Солнечный и теплый день — какой погоды завтра ждать в Киеве

Дата публикации 11 августа 2025 14:04
Погода в Киеве 12 августа — чего ждать завтра
Теплая летняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области 12 августа будет теплой и комфортной. Осадков и ветров в регионе не предвидится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киеве 12 августа

По данным синоптиков, 12 августа в Киеве и области будет сухо, солнечно и тепло. Осадков и сильного ветра не предвидится.

Температура воздуха по области ночью ожидается в пределах +9...+14 °C, а днем +20...+25 °C. В то же время в Киеве ночью столбики термометров будут показывать +12...+14 °C, а днем они подпрыгнут до +22...+24 °C.

Погода в Києві 12 серпня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, Наталка Диденко предупредила о сильном ветре завтра и назвала области, где стоит ждать опасности. Кроме того, над Украиной завтра будет антициклон Julia.

Также синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе, 11-17 августа. В некоторых областях возможны сильные грозы, но жара еще не отступит.

погода Киев синоптик прогноз погоды жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
