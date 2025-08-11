Відео
Головна Київ Сонячний і теплий день — якої погоди завтра чекати в Києві

Сонячний і теплий день — якої погоди завтра чекати в Києві

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 14:04
Погода в Києві 12 серпня — чого чекати завтра
Тепла літня погода. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та Київській області 12 серпня буде теплою та комфортною. Опадів та вітрів в регіоні не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

Читайте також:

Погода у Києві 12 серпня

За даними синоптиків, 12 серпня у Києві та області буде сухо, сонячно і тепло. Опадів та сильного вітру не передбачається. 

Температура повітря по області вночі очікується в межах +9...+14 °C, а вдень +20...+25 °C. Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +12...+14 °C, а вдень вони підстрибнуть до +22...+24 °C.

Погода в Києві 12 серпня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила про сильний вітер завтра і назвала області, де варто чекати небезпеку. Крім того, над Україною завтра буде антициклон Julia.

Також синоптики розповіли, якою буде погода цього тижня, 11-17 серпня. В деяких областях можливі сильні грози, але спека ще не відступить. 

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
