Погода в Києві 12 серпня — чого чекати завтра

Тепла літня погода. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та Київській області 12 серпня буде теплою та комфортною. Опадів та вітрів в регіоні не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві 12 серпня

За даними синоптиків, 12 серпня у Києві та області буде сухо, сонячно і тепло. Опадів та сильного вітру не передбачається.

Температура повітря по області вночі очікується в межах +9...+14 °C, а вдень +20...+25 °C. Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +12...+14 °C, а вдень вони підстрибнуть до +22...+24 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

