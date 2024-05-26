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Сотни жителей столицы вышли на мирную акцию поддержки пленных украинских защитников

26 мая 2024 14:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Сотни жителей столицы вышли на мирную акцию поддержки пленных украинских защитников
Акция "Не молчи! Плен убивает!" в Киеве в воскресенье, 26 мая. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Киеве продолжаются мирные акции в поддержку находящихся в плену РФ украинских защитников. В этот раз акция "Не молчи! Плен убивает!" впервые прошла на левом берегу столицы, собрав сотни небезразличных граждан.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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Руслан Олейник, один из организаторов акции, рассказал о важности таких мероприятий и целях акций вернуть украинских воинов домой. Его брат также находится в плену с 16 мая 2022 года, и с тех пор Руслан получил только одно известие о нем осенью 2023 года.

"Цель этих акций одна — вернуть наших пленных домой. У меня брат в плену. Шестнадцатого мая двадцать второго года они выполнили приказ и вышли", – рассказывает Руслан.

Сотни жителей столицы вышли на мирную акцию поддержки пленных украинских защитников - фото 1
Акция Не молчи! Плен убивает!" в Киеве в воскресенье, 26 мая. Фото: Новини.LIVE

Начиная с простых акций, на которых люди молча стояли и машины тихонько ездили, начали появляться первые плакаты и сигнальные огни. Руслан вспоминает, как впервые акцию поддержали у цирка и универмага "Украина". С тех пор количество участников акций росло, и сейчас на таких мероприятиях собираются в среднем полторы тысячи человек.

"Сначала мы просто выходили на акции, потому что было время. Молча стояли, машины тихонько ездили. Потом кто-то написал первый плакат, поддержал сигнальными огнями", – говорит Руслан.

Сотни жителей столицы вышли на мирную акцию поддержки пленных украинских защитников - фото 2
Акция Не молчи! Плен убивает!" в Киеве в воскресенье, 26 мая. Фото: Новини.LIVE

Участница акции Виктория также поделилась мотивацией участия в мероприятиях.

"Мы выходим каждый раз на каждую акцию, чтобы поддержать эти семьи так, чтобы они дождались возвращения наших защитников. И это важно говорить об этом, напоминать миру, что они до сих пор в плену, и мы не знаем, какие там условия, как они там, что они там", — сказала Виктория.

Сотни жителей столицы вышли на мирную акцию поддержки пленных украинских защитников - фото 3
Акция Не молчи! Плен убивает!" в Киеве в воскресенье, 26 мая. Фото: Новини.LIVE

Акции в поддержку украинских пленных продолжают собирать все больше неравнодушных граждан, стремящихся к возвращению своих родных и близких домой. Совместными усилиями они напоминают миру о важности поддержки и освобождении остающихся во вражеском плену украинских защитников.

Напомним, что обмен пленных по принципам "всех на всех" будет одним из трех пунктов, который Украина выносит на Саммит мира.

Также мы рассказывали, что Россия содержит в плену более 400 украинских женщин, среди которых много гражданских. Кроме того, есть украинки, о которых ничего неизвестно с 2014 года.

Киев
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