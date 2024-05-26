Сотні жителів столиці вийшли на мирну акцію підтримки полонених українських захисників

Акція "Не мовчи! Полон вбиває!" у Києві в неділю, 26 травня. Фото: Новини.LIVE

У Києві продовжуються мирні акції на підтримку українських захисників, що досі перебувають у полоні РФ. Цього разу акція "Не мовчи! Полон вбиває!" вперше пройшла на лівому березі столиці, зібравши сотні небайдужих громадян.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Акція "Полон вбиває"

Руслан Олійник, один зі організаторів акції, розповів про важливість таких заходів та мету акцій — повернути українських воїнів додому. Його брат також знаходиться в полоні з 16 травня 2022 року, і з того часу Руслан отримав лише одну звістку про нього восени 2023 року.

"Мета цих акцій одна — повернути наших полонених додому. У мене брат у полоні. Шістнадцятого травня двадцять другого року вони виконали наказ і вийшли. Припинили оборону міста Маріуполь, вийшли в почесний полон. Єдине, що у нас був, може, не знаю, як це назвати. Зв'язок не зв'язок. Був сигнал з Ромка, чехи з сьомого. З вересня двадцять третього року вони відвідали колонію і сказали, що спілкувалися з моїм братом. Це єдине, що за два роки якийсь був сигнал", — розповідає Руслан.

Акція Не мовчи! Полон вбиває!" у Києві в неділю, 26 травня. Фото: Новини.LIVE

Починаючи з простих акцій, на яких люди мовчки стояли і машини тихенько їздили, з часом почали з'являтися перші плакати та сигнальні вогні. Руслан згадує, як вперше акцію підтримали біля цирку та універмагу "Україна". Відтоді кількість учасників акцій зростала, і зараз на таких заходах збираються в середньому півтори тисячі людей.

"Спочатку ми просто виходили на акції, бо там був час. Мовчки стояли, та ми машини тихенько їздили. Потім хтось написав перший плакат, підтримуєш сигнальні вогні. Це була зима, та це було і в нас уже був. Це була акція біля цирку. Універмаг Україна називається Україна. І там перший раз появився плакат Підтримуєш сигнал. А далі вже не просто люди. Хто бачив, хто кому передавав цю інформацію, що якщо люди виходять як ми з плакатами, то якщо підтримуєш, то сигналять. І ми почали нас. Коли ми почали і в Америці нас було десять чоловік, то це ще дуже до початку цієї акції, що полон вбиває. А потім перший раз нас, просто туристичних, я особисто підраховує Люди, це якби моя мета. Ну, моя місія так не завжди знає, як правильно сказати, то я рахую людей, які прийшли, то в середньому десь півтори тисячі людей. Виходить щось було і тисячі сімсот тисяч осіб. Це були акції, були тисячі. Мене від цього було в середньому десь півтори тисячі", — каже Руслан.

Акція Не мовчи! Полон вбиває!" у Києві в неділю, 26 травня. Фото: Новини.LIVE

Учасниця акції Вікторія також поділилася мотивацією участі у заходах.

"Ми виходимо кожного разу на кожну акцію, щоб підтримати ці сім'ї так, щоб вони дочекалися повернення наших захисників. І це важливо казати про це, нагадувати світові, що вони ще досі в полоні, і ми не знаємо, які там умови, як вони там, що вони там, ну, як на зріст, і нарешті, щоб вони повернулися до своїх сімей. Ми виходимо кожну неділю і вас особисто я кожну неділю тут. Це не тільки тут, де можна дістати", — сказала Вікторія.

Акція Не мовчи! Полон вбиває!" у Києві в неділю, 26 травня. Фото: Новини.LIVE

Акції на підтримку українських полонених продовжують збирати все більше небайдужих громадян, які прагнуть повернення своїх рідних та близьких додому. Спільними зусиллями вони нагадують світу про важливість підтримки та звільнення українських захисників, що залишаються у ворожому полоні.

Нагадаємо, що обмін полонених за принципов "всіх на всіх" буде одним з трьох пунктів який України виносить на Саміт миру.

Також ми розповідали, що Росія утримує в полоні понад 400 українських жінок, серед яких багато цивільних. Крім того, є українки, про яких нічого не відомо з 2014 року.