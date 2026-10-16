Советник Администрации президента раскритиковал Кличко за ненадлежащую подготовку Киева

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Подготовка Киева к вызовам войны остается на низком уровне. В то же время опыт Харькова в подготовке и функционировании города в условиях войны опровергает оправдания столичных властей. Способность столицы противостоять вызовам полномасштабного вторжения вызывает серьезные вопросы не только у граждан, но и у представителей власти.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко, раскритиковав Виталия Кличко.

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Сравнение готовности Харькова и Киева

По мнению Лещенко, именно пример Харькова демонстрирует значительно более высокий уровень управленческой готовности к чрезвычайным условиям.

"Но уже тогда было очевидно, что Кличко как мэр совершенно неспособен управлять городом и решать его сложные проблемы. Война это только подтвердила, и, конечно, если бы не существовала Игорь Терехова, Кличко было бы легче манипулировать общественным мнением", — заявил советник Офиса президента.

Он добавил: "Но когда речь идет о прифронтовом городе, который пережил пять лет войны и при этом остаётся гораздо лучше подготовленным ко всем вызовам, я в Харькове регулярно вижу это и могу убедиться в этом собственными глазами".

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Разницу между подходами Лещенко объяснил на примере ликвидации последствий российских атак. По его словам, во время поездок на ночном поезде в Харьков часто поступают новости о ночных вражеских попаданиях и разрушениях зданий, однако уже утром городские службы оперативно все убирают.

"Утром мы видим коммунальные службы, которые всё настолько быстро приводят в порядок, что ощущается просто... Это по такой мелочи, я не хочу говорить, что в Украине не приводят в порядок, в Киеве не приводят в порядок, просто это культура", — отметил он.

Критическое отношение к деятельности Виталия Кличко Сергей Лещенко аргументировал тем, что столкнулся с низким уровнем подготовки еще во время парламентских выборов 2019 года, когда баллотировался в Верховную Раду по избирательному округу на столичном Подоле.

Тогда во время встреч с избирателями он лично обошел дворы, улицы, подвалы и чердаки жилых домов, в частности на территории Виноградаря, где воочию увидел запущенность городского хозяйства.

Лещенко также коснулся распространенных в СМИ предположений о возможном отстранении мэра Киева и назначении на пост главы столичной власти бывшего главы СБУ Василия Малюка. Он подчеркнул, что граждане могут свободно выдвигать любые версии, однако следует различать выборную должность мэра и должность руководителя военной администрации.

"Условно уволят Кличко, назначат Малюка. Ну, вы видели эту версию. Никто не запрещает людям фантазировать на эту тему или вообще заниматься этим», — прокомментировал он слухи.

Лещенко также подробно объяснил причины появления таких разговоров: "Но президент встречался с Малюком, поэтому такая версия возникла на основании Рады. И не только с ним, и даже не только с теми, кто был на фотографии в тот день, когда президент рассказывал о своих рабочих графиках. Но нам нужно помнить о том, что есть городской голова, есть военная администрация. Это разные должности".

Новини.LIVE сообщали, что Виталий Кличко сообщил, что с начала 2026 года войска РФ нанесли почти 50 ракетных и дронных ударов по энергетической системе Киева, создав риски для стабильного водоснабжения, движению электротранспорта и функционированию городских служб. На объектах продолжаются восстановительные работы для обеспечения устойчивости в условиях новых атак.

Мэр столицы Виталий Кличко при этом отверг заявления о возможном срыве отопительного сезона, назвав их безосновательными и подчеркнув, что подачу тепла в городе ещё даже не начинали.

На фоне инфраструктурных вызовов усилилась дискуссия вокруг управления и обороны столицы. Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что парламент может дать политическую оценку подготовке города к обороне и даже изменить систему управления Киевом при наличии необходимой политической воли, хотя в ближайшее время существенных последствий для мэра не ожидается.

Со своей стороны народный депутат Ирина Никорак раскритиковала столичные власти за провал программы обустройства убежищ, указав на положительный опыт строительства подземных школ в Харькове, а также выразила возмущение изъятием из городского бюджета 8 миллиардов гривен военного НДФЛ на правительственные проекты вместо обеспечения безопасности Киева.

Параллельно в городе впервые за пять лет на Берестейском проспекте, возле остановки «Парк имени Ивана Багряного», монтируют первое мобильное укрытие рядом с остановкой общественного транспорта. В настоящее время работы по установке сооружения еще продолжаются.