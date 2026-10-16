Радник ОП розкритикував Кличка за неналежну підготовку Києва

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Підготовка Києва до викликів війни залишається на низькому рівні. Водночас досвід Харкова у підготовці та функціонуванні міста до війни руйнує виправдання столичної влади. Здатність столиці протистояти викликам повномасштабного вторгнення викликає серйозні запитання не лише у цивільних, а й у представників влади.

Про це в ефірі Вечір.LIVE заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко, розкритикувавши Віталія Кличка.

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Порівняння готовності Харкова та Києва

На думку Лещенка, саме приклад Харкова демонструє значно вищий рівень управлінської готовності до надзвичайних умов.

"Але вже тоді було очевидно, що Кличко повністю як мер не спроможний керувати містом і вирішувати його складні проблеми. Війна це тільки підтвердила, і звичайно, якби не існувала Ігоря Терехова, Кличку було б легше маніпулювати громадською думкою", — заявив радник Офісу президента.

Він додав: "Але коли фронтове місто, яке п'ять років війни і при цьому залишається набагато краще підготовленим до всіх викликів, я в Харкові регулярно і можу це бачити, і на власні очі переконуватися в цьому".

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Різницю між підходами Лещенко пояснив на прикладі ліквідації наслідків російських атак. За його словами, під час поїздок нічним потягом до Харкова часто надходять новини про нічні ворожі влучання та руйнування будівель, проте вже вранці міські служби оперативно все прибирають.

"Зранку ми бачимо комунальні служби, які все настільки швидко проводять до ладу, що відчувається просто... Це по такій дрібниці, я не хочу казати, що в Україні не проводять до ладу, в Києві не проводять до ладу, просто це культура", — зазначив він.

Критичне ставлення до діяльності Віталія Кличка Сергій Лещенко аргументував тим, що зіткнувся з поганим рівнем підготовки ще під час парламентських виборів 2019 року, коли балотувався до Верховної Ради по виборчому округу на столичному Подолі.

Тоді під час зустрічей із виборцями він особисто обійшов подвір'я, вулиці, підвали та горища житлових будинків, зокрема на території Виноградаря, де на власні очі побачив занедбаність міського господарства.

Торкнувся Лещенко і поширених у медіа припущень щодо можливого усунення міського голови Києва та призначення на посаду очільника столичної влади колишнього голови СБУ Василя Малюка. Він наголосив, що громадяни можуть вільно будувати будь-які версії, проте варто розрізняти виборну посаду міського голови та керівника військової адміністрації.

"Умовно звільнять Кличка, призначать Малюка. Ну ви бачили цю версію. Ніхто не забороняє людям фантазувати на цю тему або взагалі займатися", — прокоментував він чутки.

Лещенко також деталізував передумови виникнення таких розмов: "Але президент зустрічався з Малюком, тому виникла така версія на підставі Рада. І не тільки з ним, і навіть не тільки з тими, хто був на фотографії в той день, коли президент розповідав про свої робочі графіки. Але нам треба пам'ятати про те, що є міський голова, є військова адміністрація. Це різні посади".

Новини.LIVE повідомляли, що Віталій Кличко прозвітував, що від початку 2026 року війська РФ завдали майже 50 ракетних і дронових ударів по енергетичній системі Києва, створивши ризики для стабільного водопостачання, руху електротранспорту та функціонування міських служб. На об'єктах тривають відновлювальні роботи для забезпечення стійкості в умовах нових атак.

Мер столиці Віталій Кличко водночас відкинув заяви про можливий зрив опалювального сезону, назвавши їх безпідставними та наголосивши, що подачу тепла в місті ще навіть не розпочинали.

На тлі інфраструктурних викликів посилилася дискусія довкола управління та оборони столиці. Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що парламент може надати політичну оцінку підготовці міста до захисту й навіть змінити систему врядування Києвом за наявності необхідної політичної волі, хоча найближчим часом суттєвих наслідків для мера не очікується.

Зі свого боку нардепка Ірина Никорак розкритикувала столичну владу за провал програми облаштування сховищ, вказавши на позитивний досвід будівництва підземних шкіл у Харкові, а також висловила обурення вилученням із міського бюджету 8 мільярдів гривень військового ПДФО на урядові проєкти замість безпеки Києва.

Паралельно у місті вперше за п'ять років на Берестейському проспекті, поблизу зупинки "Парк імені Івана Багряного", монтують перше мобільне укриття поблизу зупинки громадського транспорту. Наразі роботи зі встановлення споруди ще тривають.