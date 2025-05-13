Вспышка гепатита А в Киеве - есть ли угроза

Работница инфекционной больницы. Иллюстративное фото: УНИАН

В столице Украины зафиксирована локальная вспышка вирусного гепатита А. Специалисты принимают все необходимые меры для локализации вспышки.

Об этом сообщил главный санитарный врач Киева Олег Рубан в эфире программы Ранок.LIVE во вторник, 13 мая.

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Очагом инфекции стал Соломенский район. Сейчас там проводятся техническое расследование и профилактические мероприятия с целью остановить дальнейшее распространение вируса.

"Ситуацию в Киеве можно трактовать как чрезвычайную местного масштаба", — отметил эпидемиолог.

Рубан успокоил жителей других районов столицы: сейчас угрозы распространения инфекции за пределы Соломенского района нет.

В то же время он напомнил, что вирусный гепатит А остается довольно распространенным среди населения, поэтому важно не игнорировать правила личной гигиены.

Медики призывают киевлян тщательно мыть руки, употреблять только очищенную воду и качественные продукты, а также немедленно обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболевания — повышенной температуры, слабости, боли в животе и пожелтения кожи.

Напомним, ранее мы писали, что в Европе зафиксировали опасный вирус. Сейчас против него нет вакцины.

Также мы сообщали, какие привычки сокращают жизнь. От них стоит отказаться навсегда.