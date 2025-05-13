Спалах гепатиту А в Києві — чи є загроза

Працівниця інфекційної лікарні. Ілюстративне фото: УНІАН

У столиці України зафіксовано локальний спалах вірусного гепатиту А. Фахівці вживають усіх необхідних заходів для локалізації спалаху.

Про це повідомив головний санітарний лікар Києва Олег Рубан в ефірі програми Ранок.LIVE у вівторок, 13 травня.

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Осередком інфекції став Солом’янський район. Наразі там проводяться технічне розслідування та профілактичні заходи з метою зупинити подальше поширення вірусу.

"Ситуацію в Києві можна трактувати як надзвичайну місцевого масштабу", — зазначив епідеміолог.

Рубан заспокоїв мешканців інших районів столиці: наразі загрози поширення інфекції за межі Солом’янського району немає.

Водночас він нагадав, що вірусний гепатит А залишається доволі розповсюдженим серед населення, тож важливо не ігнорувати правила особистої гігієни.

Медики закликають киян ретельно мити руки, вживати тільки очищену воду та якісні продукти, а також негайно звертатися до лікаря при появі перших симптомів захворювання — підвищеної температури, слабкості, болю в животі та пожовтіння шкіри.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі зафіксували небезпечний вірус. Наразі проти нього немає вакцини.

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