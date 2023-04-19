Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Вспышка в небе и взрывы: в Киеве воздушная тревога arrow

Вспышка в небе и взрывы: в Киеве воздушная тревога

19 апреля 2023 22:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Вспышка в небе и взрывы: в Киеве воздушная тревога
В Киеве в небе видели яркую вспышку. Фото: скриншот из видео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Киеве и ряде областей Украины вечером 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Жители города сообщают, что слышали громкий взрыв.

Что известно

Очевидцы отмечают, что взрыв в Киеве прогремел за несколько минут до объявления воздушной тревоги. Также сообщают, что видели в небе зеленую вспышку, похожую на молнию.

Читайте также:

По состоянию на эту минуту карта воздушных тревог выглядит так.

Также в сети появились видео яркой вспышки, которую видели в Киеве и области.

В Киевской ОВА сообщили об обнаружении воздушной цели в области.

Одна из версий, что за вспышку видели в Кееве и области, — это плановое падение списанного спутника NASA Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi). Однако подтверждения этой теории пока нет. 

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас