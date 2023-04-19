Вспышка в небе и взрывы: в Киеве воздушная тревога

В Киеве в небе видели яркую вспышку. Фото: скриншот из видео

В Киеве и ряде областей Украины вечером 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Жители города сообщают, что слышали громкий взрыв.

Что известно

Очевидцы отмечают, что взрыв в Киеве прогремел за несколько минут до объявления воздушной тревоги. Также сообщают, что видели в небе зеленую вспышку, похожую на молнию.

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По состоянию на эту минуту карта воздушных тревог выглядит так.

Также в сети появились видео яркой вспышки, которую видели в Киеве и области.

В Киевской ОВА сообщили об обнаружении воздушной цели в области.

Одна из версий, что за вспышку видели в Кееве и области, — это плановое падение списанного спутника NASA Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi). Однако подтверждения этой теории пока нет.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска уже ведут контрнаступательные действия на фронте.