Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Спалах у небі та вибухи: у Києві повітряна тривога arrow

Спалах у небі та вибухи: у Києві повітряна тривога

19 квітня 2023 22:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Спалах у небі та вибухи: у Києві повітряна тривога
У Києві у небі бачили яскравий спалах. Фото: скріншот із відео
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Києві та низці областей України увечері 19 квітня було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста повідомляють, що чули гучний вибух. 

Що відомо

Очевидці зазначають, що вибух у Києві пролунав за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Також повідомляють, що бачили в небі зелений спалах, схожий на блискавку. 

Читайте також:

Станом на цю хвилину карта повітряних тривог має такий вигляд. 

Також у мережі з'явилися відео яскравого спалаху, який бачили у Києві та області. 

У Київській ОВА повідомили про виявлення повітряної цілі в області. 

 

Одна з версій, що за спалах бачили в Кеєві та області, — це планове падіння списаного супутника NASA Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi). Однак підтвердження цієї теорії наразі немає.

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

18:24 Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB