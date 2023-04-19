Спалах у небі та вибухи: у Києві повітряна тривога
У Києві та низці областей України увечері 19 квітня було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста повідомляють, що чули гучний вибух.
Що відомо
Очевидці зазначають, що вибух у Києві пролунав за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги. Також повідомляють, що бачили в небі зелений спалах, схожий на блискавку.
Станом на цю хвилину карта повітряних тривог має такий вигляд.
Також у мережі з'явилися відео яскравого спалаху, який бачили у Києві та області.
У Київській ОВА повідомили про виявлення повітряної цілі в області.
Одна з версій, що за спалах бачили в Кеєві та області, — це планове падіння списаного супутника NASA Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi). Однак підтвердження цієї теорії наразі немає.
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