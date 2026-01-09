После обстрела Киевщины из-под завалов спасли семью с ребенком

Спасатели достали живой целую семью из-под завалов на Киевщине
Российские войска совершили в ночь на 9 января массированную ракетно-дроновую атаку, которую направили в основном на Киев и Киевскую область. Стало известно, что на Броварщине под атакой оказался частный дом с гражданскими.
Об этом сообщили спасатели ГСЧС Киевской области.
Спасатели достали из-под завалов семью на Киевщине
В результате ночной вражеской атаки на Киевщине спасатели спасли четырех человек из Броварского района. Из-под завалов достали целую семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их госпитализировали. Сейчас семья находится под наблюдением врачей.
По информации экстренных служб, ночью противник снова атаковал почти все районы Киевской области. В результате обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине.
Спасатели работали в целом на 11 локациях. Все пожары ликвидированы, продолжается уточнение последствий ночной атаки.
Напомним, в результате обстрелов в Киеве возникли масштабные сбои с электроснабжением и отоплением.
Также в столице возросло количество пострадавших, есть погибшие.
