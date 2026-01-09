После обстрела Киевщины из-под завалов спасли семью с ребенком

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Киевской области

Российские войска совершили в ночь на 9 января массированную ракетно-дроновую атаку, которую направили в основном на Киев и Киевскую область. Стало известно, что на Броварщине под атакой оказался частный дом с гражданскими.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС Киевской области.

Спасатели достали из-под завалов семью на Киевщине

В результате ночной вражеской атаки на Киевщине спасатели спасли четырех человек из Броварского района. Из-под завалов достали целую семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их госпитализировали. Сейчас семья находится под наблюдением врачей.

Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Киевской области

Руины на частном дворе. Фото: ГСЧС Киевской области

По информации экстренных служб, ночью противник снова атаковал почти все районы Киевской области. В результате обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине.

Спасатели работали в целом на 11 локациях. Все пожары ликвидированы, продолжается уточнение последствий ночной атаки.

Напомним, в результате обстрелов в Киеве возникли масштабные сбои с электроснабжением и отоплением.

Также в столице возросло количество пострадавших, есть погибшие.