Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Спасатели достали живой целую семью из-под завалов на Киевщине

Спасатели достали живой целую семью из-под завалов на Киевщине

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 08:43
После обстрела Киевщины из-под завалов спасли семью с ребенком
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Киевской области

Российские войска совершили в ночь на 9 января массированную ракетно-дроновую атаку, которую направили в основном на Киев и Киевскую область. Стало известно, что на Броварщине под атакой оказался частный дом с гражданскими.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС Киевской области.

Реклама
Читайте также:

Спасатели достали из-под завалов семью на Киевщине

В результате ночной вражеской атаки на Киевщине спасатели спасли четырех человек из Броварского района. Из-под завалов достали целую семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их госпитализировали. Сейчас семья находится под наблюдением врачей.

Бровари
Спасатели разбирают завалы. Фото: ГСЧС Киевской области
Київська область дрони
Руины на частном дворе. Фото: ГСЧС Киевской области

По информации экстренных служб, ночью противник снова атаковал почти все районы Киевской области. В результате обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и Бориспольщине.

Спасатели работали в целом на 11 локациях. Все пожары ликвидированы, продолжается уточнение последствий ночной атаки.

Напомним, в результате обстрелов в Киеве возникли масштабные сбои с электроснабжением и отоплением.

Также в столице возросло количество пострадавших, есть погибшие.

Киев ГСЧС Киевская область обстрелы война в Украине завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации