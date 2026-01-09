Відео
Україна
Головна Київ Рятувальники дістали живою цілу сім'ю з-під завалів на Київщині

Рятувальники дістали живою цілу сім'ю з-під завалів на Київщині

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 08:43
Після обстрілу Київщини з-під завалів врятували родину з дитиною
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська здійснили у ніч проти 9 січня масовану ракетно-дронову атаку, яку спрямували здебільшого на Київ та Київську область. Стало відомо, що на Броварщині під атакою опинився приватний будинок з цивільними.

Про це повідомили рятувальники ДСНС Київщини.

Читайте також:

Рятувальники дістали з-під завалів сім'ю на Київщині

Унаслідок нічної ворожої атаки на Київщині рятувальники врятували чотирьох людей з Броварського району. З-під завалів дістали цілу сім'ю: маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину.

Усім постраждалим надали медичну допомогу, після чого їх госпіталізували. Наразі родина перебуває під наглядом лікарів.

Бровари
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Київщини
Київська область дрони
Руїни на приватному подвір'ї. Фото: ДСНС Київщини

За інформацією екстрених служб, уночі противник знову атакував майже всі райони Київської області. Внаслідок обстрілів виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині.

Рятувальники працювали загалом на 11 локаціях. Усі пожежі ліквідовані, триває уточнення наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів у Києві виникли масштабні збої з електропостачанням та опаленням.

Також у столиці зросла кількість постраждалих, є загиблі. 

Київ ДСНС Київська область обстріли війна в Україні завали
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
