Після обстрілу Київщини з-під завалів врятували родину з дитиною

Рятувальники дістали живою цілу сім'ю з-під завалів на Київщині
Російські війська здійснили у ніч проти 9 січня масовану ракетно-дронову атаку, яку спрямували здебільшого на Київ та Київську область. Стало відомо, що на Броварщині під атакою опинився приватний будинок з цивільними.
Про це повідомили рятувальники ДСНС Київщини.
Рятувальники дістали з-під завалів сім'ю на Київщині
Унаслідок нічної ворожої атаки на Київщині рятувальники врятували чотирьох людей з Броварського району. З-під завалів дістали цілу сім'ю: маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину.
Усім постраждалим надали медичну допомогу, після чого їх госпіталізували. Наразі родина перебуває під наглядом лікарів.
За інформацією екстрених служб, уночі противник знову атакував майже всі райони Київської області. Внаслідок обстрілів виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Броварщині, Обухівщині та Бориспільщині.
Рятувальники працювали загалом на 11 локаціях. Усі пожежі ліквідовані, триває уточнення наслідків нічної атаки.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів у Києві виникли масштабні збої з електропостачанням та опаленням.
Також у столиці зросла кількість постраждалих, є загиблі.
