Погода завтра 10 сентября в Киеве — прогноз Укргидрометцентра

Теплая погода. Фото: Новини.LIVE

В среду, 10 сентября, на территории Киевской области будет переменная облачность, однако погода останется теплой. Также синоптики прогнозируют небольшой ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Читайте также:

Погода на Киевщине 10 сентября

Синоптики прогнозируют, что 10 сентября в Киеве и области осадков не предвидится. Будет переменная облачность и восточный ветер, 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °C, а днем +22...+27 °C. В то же время в Киеве ночью столбики термометров будут показывать +14...+16 °C. Днем температура воздуха "подпрыгнет" до +24...+26 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды 10 сентября. В ряде регионов прогнозируют кратковременные дожди и местами грозы.

В то же время в Харькове синоптики завтра объявили об опасности. Несмотря на это, в течение дня будет тепло.