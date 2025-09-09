Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Спека не відступить — яка буде погода у Києві завтра

Спека не відступить — яка буде погода у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 18:52
Погода завтра 10 вересня в Києві — прогноз Укргідрометцентру
Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

У середу, 10 вересня, на території Київської області буде мінлива хмарність, проте погода залишиться теплою. Також синоптики прогнозують невеликий вітер. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

Реклама
Читайте також:

Погода на Київщині 10 вересня

Синоптики прогнозують, що 10 вересня у Києві та області опадів не передбачається. Буде мінлива хмарність та східний вітер, 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C, а вдень +22...+27 °C. Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +14...+16 °C. Вдень температура повітря "підстрибне" до +24...+26 °C.

Погода у Києві 10 вересня
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди 10 вересня. В низці регіонів прогнозують короткочасні дощі та місцями грози. 

Водночас у Харкові синоптики завтра оголосили про небезпеку. Попри це упродовж дня буде тепло.

погода Київ синоптик прогноз погоди температура повітря спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації