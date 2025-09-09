Погода завтра 10 вересня в Києві — прогноз Укргідрометцентру

Тепла погода. Фото: Новини.LIVE

У середу, 10 вересня, на території Київської області буде мінлива хмарність, проте погода залишиться теплою. Також синоптики прогнозують невеликий вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода на Київщині 10 вересня

Синоптики прогнозують, що 10 вересня у Києві та області опадів не передбачається. Буде мінлива хмарність та східний вітер, 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах +11...+16 °C, а вдень +22...+27 °C. Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть +14...+16 °C. Вдень температура повітря "підстрибне" до +24...+26 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди 10 вересня. В низці регіонів прогнозують короткочасні дощі та місцями грози.

Водночас у Харкові синоптики завтра оголосили про небезпеку. Попри це упродовж дня буде тепло.