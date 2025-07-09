Погода в Киеве на завтра - чего ожидать

Люди спасаются от жары возле водоемов. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 10 июля, в Киеве и области, несмотря на дождь, будет довольно жарко. Температура воздуха будет прогреваться до +34 °С.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве на 10 июля

В четверг, 10 июля, в Киеве и области продолжит бушевать жара. Несмотря на переменную облачность и местами кратковременный дождь — температура воздуха в Киеве и области 10 июля будет довольно высокая.

Ветер будет преимущественно южный, в пределах 7-12 м/с.

В Киевской области в четверг, 10 июля, ночью будет +18...+23 °С. Зато днем несколько жарче — +29...+34 °С.

В столице 10 июля днем солнце также будет печь — ожидается +30...+32 °С. Ночью будет несколько свежее — +20 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Напомним, что синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.

Также мы информировали, что Европу охватила аномальная жара до +42 °C — ожидается, что температура будет расти и в дальнейшем.