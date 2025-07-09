Погода у Києві на завтра — чого очікувати

Люди рятуються від спеки біля водойм. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 10 липня, у Києві та області, попри дощ, буде доволі спекотно. Температура повітря прогріватиметься до +34 °С.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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У четвер, 10 липня, у Києві та області продовжить вирувати спека. Попри мінливу хмарність та місцями короткочасний дощ — температура повітря у Києві та області 10 липня буде доволі висока.

Вітер буде переважно південний, у межах 7-12 м/с.

У Київській області у четвер, 10 липня, вночі буде +18...+23 °С. Натомість вдень дещо спекотніше — +29...+34 °С.

У столиці 10 липня вдень сонце також пектиме — очікується +30...+32 °С. Вночі буде дещо свіжіше — +20 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Нагадаємо, що синоптик Наталія Птуха спрогнозувала, якою буде погода в Україні в першу декаду липня.

Також ми інформували, що Європу охопила аномальна спека до +42 °C — очікується, що температура зростатиме й надалі.