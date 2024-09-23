Прогноз погоды в Украине 24 сентября — Укргидрометцентр предупредил о пожаре

Жара становится опасной — синоптики рассказали об угрозе для Киева и области
Прогноз погоды обещает в Киеве и области во вторник, 24 сентября, теплую и комфортную погоду. В небе не будет облаков, а также обойдется без осадков. Жара создаст риск пожарной опасности в регионе.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода в Киеве и области 24 сентября
В столице и области в среду ожидается облачная погода. Обойдется без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +7...+12 °С, днем +22...+27 °С;
- в Киеве ночью +9...+11 °С, днем +24...+26 °С.
Предупреждение о пожарной опасности в Киевской области
В Киевской области и столице 24-26 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Теплая погода приведет к высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Возгорания возможны при наличии источников возгорания, то есть открытого огня.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.
Также синоптики предупреждали о похолодании, которое постепенно придет в Украину.
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