Прогноз погоды в Украине 24 сентября — Укргидрометцентр предупредил о пожаре

Девушка с веером в жару. Иллюстративное фото: pixels.com

Прогноз погоды обещает в Киеве и области во вторник, 24 сентября, теплую и комфортную погоду. В небе не будет облаков, а также обойдется без осадков. Жара создаст риск пожарной опасности в регионе.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 24 сентября

В столице и области в среду ожидается облачная погода. Обойдется без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +7...+12 °С, днем +22...+27 °С;

в Киеве ночью +9...+11 °С, днем +24...+26 °С.

Прогноз погоды в Киевской области 24 сентября. Фото: скриншот

Предупреждение о пожарной опасности в Киевской области

В Киевской области и столице 24-26 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Теплая погода приведет к высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Возгорания возможны при наличии источников возгорания, то есть открытого огня.

Пожарная опасность в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.

Также синоптики предупреждали о похолодании, которое постепенно придет в Украину.