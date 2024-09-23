Прогноз погоди в Україні 24 вересня — Укргідрометцентр попередив про пожежу

Спека стає небезпечною — синоптики розповіли про загрозу для Києва та області
Прогноз погоди обіцяє у Києві та області у вівторок, 24 вересня, теплу та комфортну погоду. На небі не буде хмар, а також обійдеться без опадів. Спека створить ризик пожежної небезпеки в регіоні.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода у Києві та області 24 вересня
У столиці та області у вівторок очікується мала хмарність. Обійдеться без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +7...+12 °С, вдень +22...+27 °С;
- у Києві вночі +9...+11 °С, вдень +24...+26 °С.
Попередження про пожежну небезпеку на Київщині
У Київській області та у столиці 24-26 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Тепла погода сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Загоряння можливі при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки впливу антициклону 24 вересня збережеться тепла погода у більшості областей.
Також синоптики попереджали про похолодання, яке поступово прийде в Україну.
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