Прогноз погоди в Україні 24 вересня — Укргідрометцентр попередив про пожежу

Дівчина з віялом у спеку. Ілюстративне фото: pixels.com

Прогноз погоди обіцяє у Києві та області у вівторок, 24 вересня, теплу та комфортну погоду. На небі не буде хмар, а також обійдеться без опадів. Спека створить ризик пожежної небезпеки в регіоні.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 24 вересня

У столиці та області у вівторок очікується мала хмарність. Обійдеться без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +7...+12 °С, вдень +22...+27 °С;

у Києві вночі +9...+11 °С, вдень +24...+26 °С.

Прогноз погоди на Київщині 24 вересня. Фото: скриншот

Попередження про пожежну небезпеку на Київщині

У Київській області та у столиці 24-26 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тепла погода сприятиме високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Загоряння можливі при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Пожежна небезпека на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки впливу антициклону 24 вересня збережеться тепла погода у більшості областей.

Також синоптики попереджали про похолодання, яке поступово прийде в Україну.