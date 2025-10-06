Взятка за снятие с учета — в Киеве задержали госслужащего

Задержание подозреваемого. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Киеве госслужащий за 36 тысяч долларов списывал мужчин с воинского учета. Его задержали "на горячем".

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора 6 октября.

Взятка за снятие с воинского учета

По данным следствия, подозреваемый организовал схему получения неправомерной выгоды для должностных лиц одного из ТЦК и СП Киева. Он обеспечивал исключение военнообязанных с воинского учета, снятие их с розыска и дальнейшее бронирование.

Отмечается, что за 26 тысяч долларов было возможно трехлетнее "бронирование", а 36 тысяч долларов стоило полное "списание" с воинского учета.

"Именно во время получения 36 тысяч долларов его и задержали в сентябре 2025 года. Деньги изъяты. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога", — говорится в сообщении.

Фигуранту объявили о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины). Сейчас принимаются меры к установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к совершению преступления.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на взятке разоблачили чиновника Минюста, который помогал уклонистам. Он обещал призывникам удалить их персональные данные с учета ТЦК.

В то же время на Тернопольщине взятку за диагноз требовал председатель ВВК. Цена вопроса колебалась от 500 до 1000 долларов.