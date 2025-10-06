Хабар за зняття з обліку — у Києві затримали держслужбовця

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Києві держслужбовець за 36 тисяч доларів списував чоловіків з військового обліку. Його затримали "на гарячому".

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 6 жовтня.

Хабар за зняття з військового обліку

За даними слідства, підозрюваний організував схему одержання неправомірної вигоди для службових осіб одного з ТЦК та СП Києва. Він забезпечував виключення військовозобов’язаних із військового обліку, зняття їх з розшуку та подальше бронювання.

Зазначається, що за 26 тисяч доларів було можливе трирічне "бронювання", а 36 тисяч доларів коштувало повне "списання" з військового обліку.

"Саме під час отримання 36 тисяч доларів його і затримали у вересні 2025 року. Гроші вилучено. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави", — йдеться у повідомленні.

Фігуранту оголосили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України). Наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на хабарі викрили посадовця Мін'юсту, який допомагав ухилянтам. Він обіцяв призовникам видалити їхні персональні дані з обліку ТЦК.

Водночас на Тернопільщині хабар за діагноз вимагав голова ВЛК. Ціна питання коливалася від 500 до 1000 доларів.