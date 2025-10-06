Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Списання з обліку за тисячі доларів — у Києві затримали службовця

Списання з обліку за тисячі доларів — у Києві затримали службовця

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:13
Хабар за зняття з обліку — у Києві затримали держслужбовця
Затримання підозрюваного. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Києві держслужбовець за 36 тисяч доларів списував чоловіків з військового обліку. Його затримали "на гарячому".

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора 6 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Хабар за зняття з військового обліку

За даними слідства, підозрюваний організував схему одержання неправомірної вигоди для службових осіб одного з ТЦК та СП Києва. Він забезпечував виключення військовозобов’язаних із військового обліку, зняття їх з розшуку та подальше бронювання.

Зазначається, що за 26 тисяч доларів було можливе трирічне "бронювання", а 36 тисяч доларів коштувало повне "списання" з  військового обліку.

"Саме під час отримання 36 тисяч доларів його і затримали у вересні 2025 року. Гроші вилучено. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави", — йдеться у повідомленні. 

Фігуранту оголосили про підозру у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України). Наразі вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на хабарі викрили посадовця Мін'юсту, який допомагав ухилянтам. Він обіцяв призовникам видалити їхні персональні дані з обліку ТЦК.

Водночас на Тернопільщині хабар за діагноз вимагав голова ВЛК. Ціна питання коливалася від 500 до 1000 доларів.

Київ корупція хабар прокуратура військовий облік
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації