Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Списки на случай блэкаута: КГГА готовится к переселению киевлян

Списки на случай блэкаута: КГГА готовится к переселению киевлян

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 12:32
Куда будут переселять киевлян в случае отсутствия отопления зимой
Киевлянка греется после обстрела столицы со стороны России. Фото: УНИАН

В Киеве власти готовят альтернативное жилье и формируют базу данных маломобильных горожан на случай длительного отключения электричества и отсутствия отопления из-за российских ударов. Процесс регистрации в этом направлении начался ещё в мае. Чиновники заявляют, что сбор таких данных в районах должен предотвратить хаос, чтобы социальные службы своевременно оказали поддержку тем, кто в этом нуждается.

Об этом говорится в репортаже ТСН.ua, передает Новини.LIVE.

В Киеве планируют эвакуацию жителей на случай критической ситуации с отоплением и обстрелами

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, этот шаг стал прямым следствием критических проблем, возникших еще прошлой зимой, когда из-за последствий обстрелов соцслужбы были вынуждены искать одиноких жителей вручную.

Проблема заключалась в несоответствиях в реестрах, ведь часть людей сменила место жительства или выехала за границу без снятия с учета, другие никогда не получали городских социальных услуг, а базы данных Пенсионного фонда не подчиняются муниципалитету.

С целью заблаговременного выявления всех маломобильных лиц и переселенцев, среди которых есть и многодетные семьи, в подъездах жилых домов расклеивают специальные объявления. В них соседям предлагается сообщать о немощных жильцах, которых специалисты могли пропустить из-за отъезда на лето или закрытых дверей.

Читайте также:
null
Объявление о возможном временном переселении. Фото: ТСН

В списке тех, кто нуждается в первоочередной поддержке, оказались дети с инвалидностью первой и второй групп. Эта категория требует особого подхода, поскольку обычные пункты временного пребывания для них не подходят. По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, в местах, куда планируется перевозка, обязательно должен присутствовать квалифицированный персонал.

"Таких детей нельзя просто взять и, условно говоря, эвакуировать в какой-то центр. В месте, куда перевезут этих детей, должны находиться специалисты — психологи, реабилитологи, диетологи. Элементарный вопрос — питание. Кстати, очень часто это специфическое питание. И прошлой зимой родителям было очень сложно с такими детьми", — пояснила чиновница.

Отдельную группу составляют одинокие пожилые люди и лица, утратившие способность самостоятельно передвигаться. Чиновники отмечают, что наличие официальных опекунов или подписанных договоров содержания не всегда гарантирует реальную заботу.

"Бывали случаи, когда мы просто не могли найти опекунов, а бабушка или дедушка оставались одни в холодной квартире. Проблема в том, что при наличии договора у этой бабушки есть опекун, а на деле оказывается, что это не так, опекуны свои обязанности не выполняли. Поэтому для нас очень важно потенциально оценить количество одиноких, маломобильных граждан, у которых никого нет", — делится подробностями Марина Хонда.

Учитывая масштабы города, в котором проживает около четырёх миллионов человек, среди которых почти 120 тысяч имеют инвалидность, а 15 тысяч из них — дети, у столицы нет единого комплекса для одновременного приёма всех желающих.

"Вспомните прошлую зиму, когда Деснянский район остался полностью без отопления, а, например, в Святошинском оно было. Поэтому возможна взаимопомощь районов друг другу в перевозке и размещении маломобильных людей. Сейчас мы анализируем всю эту информацию конкретно по группам, по подгруппам. Например, многодетные семьи, которые тоже могут нуждаться в помощи", — говорит Марина Хонда.

Как ранее писали Новини.LIVE, народные депутаты предупреждают о критически низком уровне подготовки Киева к отопительному сезону по сравнению с другими регионами. Учитывая совокупность рисков и усиление вражеских ударов по инфраструктуре, жителям столицы рекомендуют готовиться к самым сложным сценариям развития событий.

Для минимизации рисков гражданам рекомендуют заранее позаботиться об альтернативных источниках отопления и запастись дровами.

А соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук пояснил, что существенные разрушения столичных ТЭЦ приведут к тому, что температура в домах киевлян в зимний период может снизиться до +12...+15 °C. Экстренные ремонтные работы позволят лишь частично восстановить выработку тепла, однако на полную стабилизацию ситуации рассчитывать не стоит по ряду причин.

Киев эвакуация обстрелы зима война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации