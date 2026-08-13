Куди переселятимуть киян у разі відсутності опалення взимку

Киянка гріється після обстрілу Росії по столиці. Фото: УНІАН

У Києві влада підготовлює альтернативне житло та формує базу маломобільних містян на випадок тривалого знеструмлення й відсутності тепла через російські удари. Обліковий процес щодо цього стартував ще в травні. Чиновники кажуть, що збір таких даних у районах має запобігти хаосу, аби соціальні служби вчасно підтримали тих, хто цього потребує.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua, передає Новини.LIVE.

У Києві планують відселення киян на випадок критичної ситуації з опаленням та обстрілами

За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, цей крок став прямим наслідком критичних проблем, що виникли ще минулої зими, коли через наслідки обстрілів соцслужби змушені були шукати самотніх мешканців у ручному режимі.

Проблема полягала в розбіжностях у реєстрах, адже частина людей змінила місце проживання чи виїхала за кордон без зняття з обліку, інші ніколи не отримували міських соцпослуг, а бази даних Пенсійного фонду не підпорядковуються муніципалітету.

З метою завчасного виявлення всіх маломобільних осіб та переселенців, серед яких є й багатодітні сім'ї, у під'їздах житлових будинків розклеюють спеціальні оголошення. Через них сусідам пропонують повідомляти про немічних мешканців, яких фахівці могли пропустити через виїзд на літо або зачинені двері.

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Оголошення про потенційне тимчасове переселення. Фото: ТСН

У списку тих, хто потребує першочергової підтримки, опинилися діти з інвалідністю першої та другої груп. Ця категорія вимагає особливого підходу, оскільки звичайні пункти тимчасового перебування для них не підходять. За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, у місцях, куди планується перевезення, обов'язково має бути присутній кваліфікований персонал.

"Таких діток не можна просто взяти і, умовно кажучи, евакуювати у якийсь центр. У місці, куди перевезуть цих дітей, мають знаходитися фахівці — психологи, реабілітологи, дієтологи. Елементарне питання — харчування. До речі, дуже часто це специфічне харчування. І минулої зими батькам було дуже складно з такими дітьми", — пояснила посадовиця.

Окрему групу утворюють одинокі літні люди та особи, які втратили здатність самостійно пересуватися. Посадовці зауважують, що наявність офіційних доглядачів чи підписаних договорів утримання не завжди гарантує реальне піклування.

"Траплялися випадки, коли ми просто не знаходили опікунів, а бабуся чи дідусь залишалися самі у холодній квартирі. Проблема у тому, що за наявності договору ця бабуся має піклувальник, а по факту виявляється, що це не так, піклувальники свої обов'язки не виконували. Тому для нас дуже важливо потенційно зрозуміти кількість одиноких, маломобільних громадян, у яких нікого немає", — ділиться деталями Марина Хонда.

З огляду на масштаб міста, де проживає близько чотирьох мільйонів людей, серед яких майже 120 тисяч мають інвалідність і 15 тисяч із них є дітьми, столиця не має єдиного комплексу для одночасного прийому всіх охочих.

"Згадайте минулу зиму, коли Деснянський район залишився повністю без тепла, а, наприклад, у Святошинському воно було. Тому можлива допомога районів один одному з перевезення та розміщення маломобільних людей. Зараз ми всю цю інформацію аналізуємо конкретно по групах, по підгрупах. Наприклад, багатодітні родини, які теж можуть потребувати допомоги", — каже Марина Хонда.

Як писали раніше Новини.LIVE, народні депутати попереджають про критично низький рівень підготовки Києва до опалювального сезону порівняно з іншими регіонами. Зважаючи на сукупність ризиків та інтенсифікацію ворожих ударів по інфраструктурі, жителям столиці радять готуватися до найскладніших сценаріїв розвитку подій.

Задля мінімізації ризиків громадянам рекомендують заздалегідь подбати про альтернативні джерела опалення та запастися дровами.

А співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, що суттєві руйнування столичних ТЕЦ призведуть до того, що температура в оселях киян у зимовий період може знизитися до +12...+15°C. Екстрені ремонтні роботи дозволять лише частково відновити генерацію тепла, однак на повну стабілізацію ситуації розраховувати не варто з низки причин.