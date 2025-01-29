Лобода приехала в Киев — ее заметили на спектакле в "Октябрьском"

Певица Светлана Лобода. Фото: Instagram

Украинская певица Светлана Лобода во вторник, 28 января, побывала в Киеве. Ее заметили на одном из концертов в "Жовтневом палаце".

Соответствующее видео опубликовал ряд Telegram-каналов в среду, 29 января.

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Так, Лободу заметили в "Жовтневом палаце" во время того, как она вышла на сцену к балету Freedom с букетом цветов.

Вчера там состоялось танцевальное представление "ШАФА". Присутствие певицы привлекло внимание поклонников и СМИ.

Также Лобода опубликовала видео из Киева в сториз на странице в Instagram.

Скриншот сториз

Скриншот сториз

Позиция Лободы по поводу войны в Украине

До 2022 года Лобода активно строила карьеру в России, а через месяц после начала полномасштабного вторжения певица открыто осудила нападение на Украину и покинула страну-агрессора.

Ранее мы писали, что Лобода проживает в Латвии после начала полномасштабного вторжения.

В декабре 2024 года певица посетила бой-реванш между украинским боксером Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в Саудовской Аравии.