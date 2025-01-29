Лобода приїхала до Києва — її помітили на виставі у "Жовтневому"

Співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram

Українська співачка Світлана Лобода у вівторок, 28 січня, побувала у Києві. Її помітили на одному з концертів у "Жовтневому палаці".

Відповідне відео опублікувала низка Telegram-каналів у середу, 29 січня.

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Так, Лободу помітили у "Жовтневому палаці" під час того, як вона вийшла на сцену до балету Freedom з букетом квітів.

Вчора там відбулася танцювальна вистава "ШАФА". Присутність співачки привернула увагу шанувальників та ЗМІ.

Також Лобода опублікувала відео з Києва у сториз на сторінці в Instagram.

Скриншот сториз

Скриншот сториз

Позиція Лободи щодо війни в Україні

До 2022 року Лобода активно будувала кар'єру в Росії, а через місяць після початку повномасштабного вторгнення співачка відкрито засудила напад на Україну та залишила країну-агресорку.

Раніше ми писали, що Лобода проживає у Латвії після початку повномасштабного вторгнення.

У грудні 2024 року співачка відвідала бій-реванш між українським боксером Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі у Саудівській Аравії.