В Киеве легализировали деньги от продажи секонд-хенда в ЛНР

Сотрудничали с Россией и торговали секонд-хендом в "ЛНР" — в Киеве задержано группу лиц
Группа лиц будет судиться за легализацию средств, полученных от незаконной торговли секонд-хендом, которую они осуществляли на временно оккупированной территории Луганской области. Подозреваемые конвертировали доходы в криптовалюту и обменивали их на гривне в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 1 августа.
Группа лиц легализовывала деньги от торговли секонд-хендом в "ЛНР"
Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева передали в суд обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых, которые, действуя в составе организованной группы, занимались хозяйственной деятельностью в сотрудничестве с государством-агрессором и незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории. В дальнейшем эти лица легализовали доходы, полученные от такой преступной деятельности, в особо крупных размерах.
По данным следствия, подозреваемые закупали секонд-хенд у украинских предпринимателей, после чего переправляли его через страны Европы на временно оккупированную территорию Луганской области.
В так называемой "ЛНР" один из членов группы был зарегистрирован как ФЛП в незаконно созданных оккупационных органах власти и продавал секонд-хенд через собственную сеть магазинов.
Вырученные от незаконной деятельности средства подозреваемые конвертировали в криптовалюту и впоследствии обменивали на гривны в Киеве.
"Поскольку подозреваемые находятся на временно оккупированной территории Луганской области, следствие осуществлялось в форме специального досудебного расследования", — говорится в сообщении.
Всем подозреваемым были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
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