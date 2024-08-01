В Киеве легализировали деньги от продажи секонд-хенда в ЛНР

Секонд-хенд. Иллюстративное фото: Волынь.info

Группа лиц будет судиться за легализацию средств, полученных от незаконной торговли секонд-хендом, которую они осуществляли на временно оккупированной территории Луганской области. Подозреваемые конвертировали доходы в криптовалюту и обменивали их на гривне в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 1 августа.

Читайте также:

Группа лиц легализовывала деньги от торговли секонд-хендом в "ЛНР"

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева передали в суд обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых, которые, действуя в составе организованной группы, занимались хозяйственной деятельностью в сотрудничестве с государством-агрессором и незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории. В дальнейшем эти лица легализовали доходы, полученные от такой преступной деятельности, в особо крупных размерах.

По данным следствия, подозреваемые закупали секонд-хенд у украинских предпринимателей, после чего переправляли его через страны Европы на временно оккупированную территорию Луганской области.

В так называемой "ЛНР" один из членов группы был зарегистрирован как ФЛП в незаконно созданных оккупационных органах власти и продавал секонд-хенд через собственную сеть магазинов.

Вырученные от незаконной деятельности средства подозреваемые конвертировали в криптовалюту и впоследствии обменивали на гривны в Киеве.

"Поскольку подозреваемые находятся на временно оккупированной территории Луганской области, следствие осуществлялось в форме специального досудебного расследования", — говорится в сообщении.

Всем подозреваемым были избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харьковской области разоблачили двух вражеских агентов, которые передавали российским спецслужбам данные о маршрутах перемещения украинских защитников. Подозреваются священник УПЦ (МП) и сотрудник "Укрзализныци".

Ранее мы писали, что Одесская областная прокуратура подтвердила и прекратила масштабную схему хищения бюджетных средств , выделенных для территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы.